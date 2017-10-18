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Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вячеслав Бычков: MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

Члены Ассоциации «Ярусный промысел» рассчитывают расширить свой рынок после MSC-сертификации добычи трески и палтуса в СЗТО, отмечает вице-президент отраслевого объединения Вячеслав Бычков.

Ассоциация «Ярусный промысел» с 2013 г. готовится к сертификации добычи трески и белокорого палтуса в северо-западной части Тихого океана по стандартам Морского попечительского совета (MSC). В апреле прошлого года АЯП подписала соглашение с компанией «Морская сертификация» – первой российской организацией, получившей право выполнять оценку рыбных промыслов по системе MSC.

По результатам предварительного аудита, ни по одному из оцениваемых критериев не набрано меньше 60 баллов, отметил вице-президент ассоциации Вячеслав Бычков. Таким образом, у промыслов трески и палтуса есть хорошие шансы пройти полную оценку.

С начала 2017 г. АЯП активно работает над подготовкой материалов для прохождения полной сертификации. Составлен план-график по проекту, примерно в первом квартале следующего года планируется выйти на полный аудит.

«Понятно, что рынок диктует свои условия, а продукция, сертифицированная по стандартам MSC, более предпочтительна в Европе. Мы полагаем, что этот процесс необратим», - подчеркнул Вячеслав Бычков. Он обратил внимание, что инициатором и двигателем сертификации стали члены ассоциации. На них легла и основная нагрузка: компании предоставляют в ассоциацию все необходимые данные, принимают на борт научных наблюдателей, ведут учеты по приловам.

Новая версия сертификационного стандарта MSC предусматривает сбор данных о биотопах, в том числе об уязвимых морских экосистемах, и влиянии на них промысла. Получить эти сведения сложно, нужны долгосрочные дорогостоящие научные исследования. «Чтобы собрать данные и представить их на завершающей стадии аудита, нам рекомендовали объединить усилия с научно-исследовательскими институтами и общественными организациями. Этим мы и занимаемся. Более того, в ближайшее время ассоциация намерена заключить отдельное соглашение с WWF о совместной работе по сбору данных о морских экосистемах в районах промысла, - рассказал вице-президент АЯП. - Если в результате получим информацию, которая наложит на нас определенные ограничения, будем сверять шаги и, конечно, брать на себя какие-то дополнительные обязательства, чтобы не причинить вреда природе».

Отраслевое объединение уверено, что все эти затраты – и финансовые, и временные – себя оправдают. «Члены АЯП продают свою продукцию и в Европу, и в Соединенные Штаты Америки. Можно по-разному относиться к тому, сколько рыбы идет за границу, а сколько – в Россию, но это нормальный процесс, мы полагаем, что рынок нужно расширять», - отметил Вячеслав Бычков.

Он добавил, что уловы ярусного промысла уже, по сути, добываются с использованием щадящих орудий, без ущерба экосистемам. «Тем не менее MSC-сертификация - это осознанный шаг. С 2013 года мы последовательно идем по этому пути и не намерены останавливаться или сворачивать. Только вперед и не оглядываясь!», - резюмировал вице-президент ассоциации.

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