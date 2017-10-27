27 октября 2017 года

Сахалинский рыбохозяйственный совет отработал в обновленном составе

Кадровые изменения вновь потребовали актуализировать состав Сахалинского рыбохозяйственного совета. 26 октября СРХС провел первое после длительного перерыва заседание.

Сахалинский рыбохозяйственный совет – коллегиальный орган при правительстве области, действующий на общественных началах. Предусмотрено, что решения СРХС учитываются при издании правовых актов губернатора и правительства региона.

Совет создан для выработки предложений по координации деятельности субъектов рыболовства и рыбохозяйственной деятельности, рассмотрения вопросов рационального использования, воспроизводства и охраны водных биоресурсов, рыбохозяйственных научных исследований, реализации программ развития отрасли в Сахалинской области

Постановлением правительства региона от 24 октября 2017 г. № 495 внесены изменения в состав совета. В СРХС вошли и.о. руководителя областного агентства по рыболовству Геннадий Судаков – он назначен зампредседателя совета, и.о. заместителя руководителя агентства Андрей Горничных, врио руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Самир Кулиев (по согласованию), и.о. начальника Сахалинрыбвода Александр Полянский (по согласованию), начальник управления КМНС правительства области Николай Мизинин, главный специалист департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Игорь Орловский (по согласованию).

Максим Козлов включен в состав совета как председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» (по согласованию), Павел Колотушкин – как зампред правления АСРКС (по согласованию). Напомним, что на базе Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» и Ассоциации рыбопромышленников Сахалина решено создать единое объединение.

Также в СРХС вошли председатель Совета НП «Союз рыбаков Сахалинской области» Константин Тюкавин (по согласованию) и гедиректор ООО «Экарма-Сахалин» Светлана Харитонова.

Постановление вступило в силу с момента подписания, сообщает корреспондент Fishnews.

26 октября состоялось первое заседание Сахалинского рыбохозяйственного совета после перерыва. Обсуждалась ситуация с тихоокеанскими лососями.

Fishnews