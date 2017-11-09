09 ноября 2017 года

Китай стал перспективным рынком для контрабандных морепродуктов

Ежегодно в Китай, по данным бизнеса, нелегально ввозится около 1,6 млн тонн водных биоресурсов. Из-за масштабных потоков контрабандной дешевой креветки страдают легальные поставщики.

Международный форум по проблемам устойчивого рыболовства прошел в китайском Циндао накануне открытия выставки China Fisheries & Seafood Expo, сообщает корреспондент Fishnews. Глава Китайского альянса по переработке и маркетингу морепродуктов (China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance, CAPPMA) Цхуй Хе в своем докладе заявил, что ежегодно в страну контрабандным способом ввозится около 1,6 млн тонн водных биоресурсов.

Спикер рассказал, что около 1 млн тонн поступает из соседнего Вьетнама, и это широко известно в отрасли. По словам Цхуя Хе, морепродукты доставляются сначала в порт Хайфон на севере Вьетнама, а затем контрабандой провозятся через китайскую границу. Также нелегальные рыба и беспозвоночные проникают в КНР через Гонконг.

Глава CAPPMA обратил внимание, что контрабанда начинает находить новые пути в Китай. Так, креветку из Индии провозят через границу Синьцзян-Уйгурского автономного района, расположенного на северо-западе страны. Нелегально доставляют в КНР и креветку из Латинской Америки.

По информации нидерландского Rabobank, по «серым» каналам в Китай приходит креветки на 1,5 млрд долларов в год. Ранее британский портал Undercurrent News писал, что в 2016 г. через китайско-вьетнамскую границу незаконно перевезли столько креветки, сколько ежегодно производит Таиланд, - на 1 млрд долларов.

Резкое увеличение нелегального ввоза креветки связывают с ее большой популярностью в КНР. При этом местные аквафермы не справляются с растущим спросом из-за эпизоотий. Многим хозяйствам приходится собирать урожай раньше срока, поэтому на рынке много местной мелкой креветки. К осени 2016 г. производство белоногой креветки в ведущих «аквакультурных» регионах Китая упало на 30-40%.

От сложившейся ситуации страдают легальные поставщики. На апрельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global в Брюсселе один из крупнейших китайских импортеров пожаловался корреспондентам Undercirrent News, что ведение бизнеса в КНР очень осложнилось в связи с большими объемами креветки, поступающими нелегально и продающимися по заниженным ценам. На выставке в Циндао китайские предприниматели рассказали, что с тех пор положение не изменилось.

Китайский бизнес надеется на помощь крупных экспортеров – Эквадора и Индии - в борьбе с контрабандой. Примеры подобного сотрудничества уже есть. Так, поставщики холодноводной креветки перестали слать ее через Вьетнам и начали направлять товар непосредственно конечному потребителю в КНР. В прошлом году прямой экспорт холодноводной креветки из Аргентины в Китай превысил экспорт аквакультурной креветки из Эквадора.

Fishnews