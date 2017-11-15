В Карелии строят планы по рыбному рынку

15 ноября 2017 года
Депутаты внесли в Госдуму проект поправок по страхованию объектов аквакультуры с государственной поддержкой. Предлагается выделить из федерального бюджета субсидии на страховые взносы.
10 ноября 2017 года
Замглавы Росрыболовства Петр Савчук, открывая заседание научно-промыслового совета, остановился на теме лососевой путины, промысле иваси и скумбрии, предоставлении прав на вылов на новый период и распределении инвестиционных квот.
07 ноября 2017 года
Численность сайры находится на среднем уровне, полагают специалисты. Состояние этого ресурса, а также сардины, скумбрии, кальмара, лососей обсудили во Владивостоке ученые из России и Японии.
03 ноября 2017 года
Заказчики морозильного оборудования «Колд Трейд» на территориях опережающего развития и в свободном порте Владивосток смогут воспользоваться двойными государственными преференциями, отмечает гендиректор компании Павел Клименко.
02 ноября 2017 года
IV Восточный экономический форум планируется провести во Владивостоке с 6 по 7 сентября. Ежегодно на ВЭФ представляют возможности ключевых для региона отраслей, в том числе рыбной.
01 ноября 2017 года
Во Владивостоке представители науки, региональных властей и бизнеса рассмотрели возможность работы марикультурных хозяйств в границах особо охраняемых природных территорий. Обсуждались как биологические, так и правовые аспекты.
16 ноября 2017 года
В сентябре вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства РФ, предусматривающий закрытие до конца года добычи морской малоротой корюшки на Сахалине. Сейчас ведомство предложило проект приказа, который позволит вывести из-под запрета любительскую рыбалку.
Амурское теруправление Росрыболовства объявило аукцион по двум рыбоводным участкам – 82 и 118 га – в северной части Охотского моря. РВУ пригодны как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры.
Совет директоров рыбохозяйственных НИИ утвердил перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2018 г. в рамках дополнительного бюджетного финансирования.
Росрыболовство подготовит приказ, формализующий «рейтинговые списки» приоритетных объектов аквакультуры для искусственного воспроизводства. Такое поручение дал глава ведомства Илья Шестаков.
Рыбопромышленники оказали значительную помощь в борьбе с браконьерством и проведении авиаучетов на нерестилищах, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.
15 ноября 2017 года
Проведенное ВАРПЭ исследование рынка подтвердило: каждый второй килограмм экспортируемых цист артемии – браконьерский. За границу идет как полностью незаконный, так и легализованный различными путями биоресурс.
Депутаты внесли в Госдуму проект поправок по страхованию объектов аквакультуры с государственной поддержкой. Предлагается выделить из федерального бюджета субсидии на страховые взносы.
Об обращении Пограничной службы ФСБ России проинформировало Северо-Восточное теруправление Росрыболовства. Рыбаков просят заранее, за три рабочих дня, уведомлять о планируемой перегрузке уловов водных биоресурсов.
С 27 по 30 ноября в Вашингтоне пройдет очередной раунд консультаций, посвященных проекту соглашения по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана. Делегации десяти стран попытаются снять противоречия по ряду спорных положений документа и найти компромиссный подход к сохранению морских биоресурсов Арктики.
В Калининградской области определили водные объекты, пригодные для аквакультуры. Бизнесу предлагают подавать заявки на определение границ рыбоводных участков.