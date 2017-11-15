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В Карелии прошло первое заседание регионального совета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Фото пресс-службы главы республики

В Карелии строят планы по рыбному рынку

Открыть в Петрозаводске специализированный рыбный рынок предложил глава Карелии Артур Парфенчиков. Проект подготовит региональный минсельхоз совместно с заинтересованными предприятиями.

Предложение прозвучало на первом заседании регионального совета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. По мнению Артура Парфенчикова, отдельный рыбный рынок может стать уникальным туристическим объектом, сообщили Fishnews в пресс-службе главы региона.

По его поручению минсельхоз Карелии совместно с заинтересованными предприятиями рыбохозяйственного комплекса подготовит соответствующий проект.

Заняться организацией рыбных рынков в отдельных городах в декабре прошлого года поручил президент Владимир Путин. Между тем, например, во Владивостоке подготовка к созданию рыбного рынка ведется уже несколько лет. Тема неоднократно обсуждалась на заседаниях краевого общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, специалисты отмечали сложный вопрос с финансированием проекта, а также ряд других проблем.

Fishnews
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