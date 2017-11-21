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Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Отказ от базовых принципов принятых летом 2016 г. изменений закона о рыболовстве приведет к кризису в рыбной отрасли и резко ухудшит социально-экономическую ситуацию в прибрежных регионах, уверен президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Изменения закона о рыболовстве, принятые в прошлом году, установили баланс интересов государства и бизнеса и гарантировали перезаключение действующих договоров о закреплении квот на 15 лет, напомнил Герман Зверев. При этом 20% лимитов – примерно 600 тыс. тонн водных биоресурсов – выведены в специальный инвестиционный режим.

Долгосрочные договоры с встроенными инвестиционными обязательствами – проверенный временем инструмент экономического развития, уверен президент ВАРПЭ. В соответствии с разработанной Росрыболовством Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г., этот инструмент позволит привлечь в отрасль в течение десяти лет более 500 млрд рублей капиталовложений.

«По данным Росстата, инвестиции в отрасль в прошлом году составили 13 млрд рублей (на 40% больше, чем в 2015 году), а за девять месяцев 2017 года уже превысили 15 млрд рублей. Десятки рыбопромышленных предприятий готовят заявки на строительство рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих предприятий», – отметил руководитель всероссийской ассоциации.

Однако инвестиционные проекты основаны на уверенности самих предприятий и финансовых учреждений в незыблемости правил, установленных законом в 2016 г.

Аукционы по продаже квот вместо долгосрочных договоров – самый надежный способ подорвать уверенность бизнеса, считает Герма Зверев. В статье для Fishnews президент ассоциации привел данные о том, как использование аукционов в качестве основного способа закрепления долей квот ударило по показателям отрасли. Это цифры из докладов президиума Госсовета.

«В докладе президиума Госсовета в октябре 2017 года «О развитии рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации» сказано совсем прямо: «Принцип реализации квот на аукционах привел в 2003 – 2004 годах к кризису рыбной отрасли. Отраслевая прибыль в 2001 году по сравнению с 2000 годом упала в девять раз – до 807 млн рублей. Дальше убытки только росли: в 2002 году – 5,2 млрд рублей, а в 2003 году – 18 млрд рублей. Кредиторская задолженность увеличилась с 37,7 млрд рублей в 1999 году до 70 млрд рублей в 2004 году, достигнув 82% стоимости произведенной продукции», – обратил внимание руководитель ВАРПЭ.

Чем дальше в прошлое уходят аукционы как основной способ закрепления квот на вылов водных биоресурсов, тем более жесткими становятся оценки социально-экономических результатов этого эксперимента, убежден Герман Зверев.

Конечно, в ограниченном формате Росрыболовство проводило и проводит аукционы все эти годы. На аукционах реализуются, например, квоты, которые изъяты у недобросовестных пользователей, но это явление очень невеликого масштаба.

Причем финансовые результаты таких торгов основаны на том же фундаменте, что и инвестиции – уверенность участников торгов в незыблемости закрепления прав на добычу, подчеркнул президент ассоциации. В мае 2017 г. участники аукциона заплатили почти 25 млрд рублей за право добычи 5 тыс. тонн крабов.

«Узнай в мае 2017 года те же самые участники торгов, что год спустя им понадобятся деньги для того, чтобы хотя бы сохранить имеющийся у них ресурс, вряд ли финансовые результаты аукционов поражали воображение», – комментирует руководитель ВАРПЭ.

Он также подчеркнул, что отказ от перезаключения договоров, срок действия которых истекает 31 декабря 2018 г., неизбежно повлечет для целого ряда рыбопромышленных предприятий дефолт по заключенных кредитным соглашениям. Далее, все без исключения банки повысят кредитные риски для рыбопромышленных предприятий. Следовательно, для того, чтобы попасть в круг возможных участников всеобщих крабовых аукционов, действующим рыбопромышленным предприятиям придется занимать деньги по более высокой процентной ставке, чем каким-либо иным участникам аукционов, которые будут использовать в качестве залогов менее «токсичные» активы. Соответственно более высокой процентной ставке норма доходности у рыбопромышленных предприятий будет ниже.

Первой жертвой отказа государства соблюдать базовые нормы закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» станут инвестиции, второй – зарплаты рыбаков, третьей – налоговые поступления в бюджеты прибрежных территорий, считает Герман Зверев.

«Даже если сейчас аукционы введут, допустим, только для крабов, насторожится вся отрасль. Насторожится и будет откладывать деньги для участия в возможных аукционах. На всякий случай…», – отметил глава объединения.

Текст полностью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

НазадМетки: варпэкрабросрыболовство

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Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

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