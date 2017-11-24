Россия и Япония прорабатывают курильские проекты

24 ноября 2017 года
В будущем году японские суда смогут освоить в российских территориальных водах в районе Южных Курил 2,18 тыс. тонн различных биоресурсов. В том числе 955 тонн минтая и 777 тонн терпуга.
20 ноября 2017 года
Икра минтая – новый, но перспективный для китайского рынка продукт, полагают российские рыбопромышленники. Его продвижению будут способствовать прямое знакомство потребителя со вкусом новинки и исследования рынка.
16 ноября 2017 года
В сентябре вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства РФ, предусматривающий закрытие до конца года добычи морской малоротой корюшки на Сахалине. Сейчас ведомство предложило проект приказа, который позволит вывести из-под запрета любительскую рыбалку.
15 ноября 2017 года
С 27 по 30 ноября в Вашингтоне пройдет очередной раунд консультаций, посвященных проекту соглашения по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана. Делегации десяти стран попытаются снять противоречия по ряду спорных положений документа и найти компромиссный подход к сохранению морских биоресурсов Арктики.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ратификацию Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Руководители стран союза в своем заявлении ранее подчеркнули, что новый кодекс вступит в силу с 1 января 2018 г.
10 ноября 2017 года
Ассоциация океанического промысла Республики Корея выразила обеспокоенность столкновениями между корейскими и российскими судами на сайровой путине. Сахалинские пограничники обещали передать эту информацию в Росрыболовство.
27 ноября 2017 года
Правительство РФ внесло изменения в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком. Предусматривается, как организатор аукциона сможет поступать, если победитель уклонился от заключения договора.
Новые правила ввоза рыбной продукции и морепродуктов в Соединенные Штаты создают риск злоупотреблений и предвзятого отношения к поставщикам со стороны регулятора, отмечает замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
Исключение одного из важных объектов промысла – краба – из общей системы перераспределения квот на вылов отразится на всей отрасли. В том числе на предприятиях с особым социальным значением.
Правительство установило критерии отнесения производственных объектов, негативно влияющих на окружающую среду, к определенной категории риска. Также определена периодичность плановых проверок на таких предприятиях.
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области направила главе региона Олегу Кожемяко обращение с просьбой не допустить слома базовой системы наделения долями квот по историческому принципу.
ЦСМС предлагает вновь сдвинуть срок, с которого обязательным становится оснащение судов валовой вместимостью менее 300 тонн, не осуществляющих плавание выше 75° с.ш. и выше 75° ю.ш., оборудованием АИС.
Научно-консультативный совет по тихоокеанской сельди отметил слабое финансирование учетных работ по корфо-карагинской популяции. На это НКС решил обратить внимание Совета директоров рыбохозяйственных НИИ.
Российский Дальний Восток заинтересован в приходе японских инвесторов в аквакультуру, заявил заместитель руководителя Минвостокразвития Александр Крутиков. При этом он отметил возможности нового интернет-сервиса по получению рыбоводных участков.
Правительство РФ одобрило проект соглашения, регулирующего селекционно-племенную работу с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза. Договор предполагается подписать на заседании Евразийского межправительственного совета.
Прикаспийские страны договорились сохранить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2018 г. В дальнейшем они собираются рассмотреть распространение моратория на более длительный период.