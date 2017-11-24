27 ноября 2017 года

Россия и Япония прорабатывают курильские проекты

Российско-японские переговоры о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах продолжатся уже в декабре. Об этом договорились главы МИДов двух стран на встрече в Москве.

Реализацию российско-японских договоренностей по экономическому сотрудничеству на Южных Курилах министры иностранных дел Сергей Лавров и Таро Коно обсудили на встрече 24 ноября, сообщили Fishnews в пресс-службе МИД РФ. Сергей Лавров отметил, что вопросы взаимодействия рассматриваются на уровне заместителей министров, созданы две рабочие группы.

«Одна по коммерческим аспектам совместной хозяйственной деятельности, а вторая по консульско-логистическим вопросам, которые необходимо решать для реализации соответствующих проектов на островах, – рассказал российский министр на пресс-конференции. – Мы поддержали предложение наших японских коллег провести заседание двух рабочих групп в декабре, а уже по их итогам будем планировать сроки очередного раунда переговоров под руководством заместителей министров иностранных дел, думаю, в начале следующего года».

Сергей Лавров и Таро Коно заявили, что две страны продолжат вести переговоры, не касаясь статуса спорных островов, пишет японское издание The Japan News. Агентство Reuters со ссылкой на слова Сергея Лаврова отмечает, что наблюдается прогресс в укреплении доверия по вопросам сотрудничества на Южных Курилах.

О совместном развитии Курил президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились в декабре прошлого года, затем они возвращались к теме в апреле и сентябре 2017-го. В рамках реализации договоренностей в июне и октябре на островах побывали две бизнес-миссии японских предпринимателей и чиновников. Гости проявили интерес к сотрудничеству по широкому перечню направлений, среди которых марикультура и модернизация портовых сооружений.

Fishnews