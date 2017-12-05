05 декабря 2017 года

Юрий Трутнев в курсе

Об угрозах, которые создает исключение крабов из общей системы распределения долей квот, говорилось на совещании у вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Встреча на Сахалине была посвящена свободному порту и территориям опережающего развития. Напомним, что в августе глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР «Курилы». В качестве якорного резидента заявлен рыбокомбинат «Островной». Инвесторы выстроили стратегию развития предприятия на перспективу и занимаются ее реализацией. Предприятие играет особую роль в жизни острова Шикотан.

Однако предложения исключить крабов из распределения долей квот по историческому принципу ставят социально-экономические проекты под вопрос, говорят инвесторы. Их представитель Дмитрий Пашов попросил вице-премьера – полпреда поддержать позицию рыбацкого сообщества по защите базовых принципов в отрасли. «Юрий Трутнев сказал, что это будет отражено в протоколе», – сообщил он Fishnews.

Отрасль всколыхнула информация об инициативах, которые были направлены президенту Владимиру Путину по квотам на вылов краба. Речь в этих предложениях шла о том, чтобы распределить лимиты на добычу ценного биоресурса на аукционе, причем не на 15 лет, а на 10, и о том, чтобы не выделять по крабам инвестиционные квоты. Как отмечают представители рыбохозяйственного комплекса, это противоречит основополагающем принципу законодательства о рыболовстве. Важность сохранения базовых правил в отрасли была отражена в поручениях, которые Владимир Путин дал по итогам заседания президиума Госсовета в 2015 г.

Отметим, что именно Юрий Трутнев в прошлом году заявил о необходимости включить краба в список водных биоресурсов, по которым выделяются инвестиционные квоты.

Fishnews