12 декабря 2017 года

С кем же обсуждались крабовые квоты?

По словам главы Минсельхоза, вопрос распределения крабового ресурса на торгах обсуждался с отраслевым сообществом, однако рыбацкой общественности о таких совещания не известно, отмечает член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель Совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

«Бизнес очень четко реагирует на заявление госорганов, особенно в условиях нехватки информации. Особенно когда речь идет об условиях, на которых будет предоставляться доступ к биоресурсам на новый период, – комментирует Эдуард Климов. – Сейчас отрасль напряженно ждет, к чему же приведут предложения изъять квоты на вылов крабов из общей системы регулирования, закрепленной федеральным законом о рыболовстве. И вот, 8 декабря в СМИ появился комментарий главы Минсельхоза Александра Ткачева.

Отставим в сторону вопрос о том, стоит или нет возвращаться к практике аукционов и исключать крабовый ресурс из исторического принципа. На эту тему уже достаточно подробно высказались на заседании Общественного совета при Росрыболовстве: обсуждение собрало руководителей предприятий, ассоциаций из ключевых рыбацких регионов.

Наше внимание в высказывании министра привлек другой момент. Из слов главы Минсельхоза следует, что механизм повышения отдачи от крабового промысла длительное время обсуждался с отраслевым сообществом и оптимальным решением признано выставление долей крабовых квот на аукционы.

Однако нам о таких обсуждениях ничего не известно. Не знают о них и в главной отраслевой ассоциации – ВАРПЭ. Fishnews уже направил запросы в Министерство сельского хозяйства РФ и Росрыболовство с просьбой сообщить, в рамках каких мероприятий и когда вопрос распределения крабовых квот на аукционах обсуждался с отраслевым сообществом. Мы также приглашаем представителей рыбной промышленности – предприятий, союзов и ассоциаций – откликнуться, если они участвовали в этих совещания. Для отрасли очень важно знать, каким образом принимаются столь значимые решения.

Министр разделил рыбаков и краболовов, однако здесь стоит напомнить, что предприятия занимаются промыслом различных объектов, поэтому крабовые аукционы отразятся на ситуации в отрасли в целом, без всякого разделения».

Fishnews