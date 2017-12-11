11 декабря 2017 года

Президент ВАРПЭ решил уточнить позицию министра

Никаких совещаний, посвященных исключению одного из видов водных биоресурсов из общей системы перезакрепления долей квот, с участием представителей рыбопромышленных предприятий в Минсельхозе не проводилось, заявил руководитель ВАРПЭ Герман Зверев.

Как сообщил 8 декабря «Коммерсант», министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил о том, что возглавляемое им ведомство поддерживает предложение о ревизии базовых принципов федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».

Напомним, что в настоящее время обсуждается, к каким социально-экономическим последствиям приведет изъятие одного из видов водных биоресурсов из общего порядка перезакрепления долей квот и предоставление права на добычу этих объектов по результатам аукционов.

Как сообщает «Коммерсант», цитируя высказывание Александра Ткачева, позиция министра сельского хозяйства основана – по его словам – на позиции бизнеса и результатах обсуждения в Министерстве сельского хозяйства предлагаемых изменений отраслевого закона.

В связи с этим президент ВАРПЭ Герман Зверев сделал официальное заявление о том, что «никаких совещаний с участием представителей рыбопромышленных предприятий в целях обсуждения предлагаемого изменения базовых принципов федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в Министерстве сельского хозяйства не проходило».

При Минсельхозе действует специальная рабочая группа по подготовке предложений, направленных на совершенствование законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. В нее входят представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных объединений рыбохозяйственного комплекса. Однако эта рабочая группа не собиралась для обсуждения предлагаемого изменения отраслевого законодательства, рассказали Fishnews в ВАРПЭ.

21 ноября состоялось заседание Общественного совета при Росрыболовстве: участники согласились с недопустимостью исключения любых видов водных биоресурсов из общего порядка перезаключения договоров о закреплении долей квот.

Fishnews