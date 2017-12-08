08 декабря 2017 года

Министр отправляет крабовые квоты на аукционы

Глава Минсельхоза Александр Ткачев назвал оптимальным решением распределение долей квот на вылов краба по итогам открытых аукционов. При этом министр разделил «рыбаков» и «крабовиков».

Слова министра приводит со ссылкой на РИА «Новости» газета «Коммерсант». «На протяжении года мы обсуждали с отраслевым сообществом оптимальный механизм повышения экономической отдачи от вылова краба, в том числе пересмотр ставки сбора и введение инвестиционных квот. Оптимальным решением станет изменение правил распределения квот на вылов краба, разыгрывая квоты на открытых аукционах», – цитируют СМИ министра.

«Он отметил, что это высокорентабельный вид промысла, но «из-за браконьерства и злоупотреблений в сфере реализации краба нет справедливой экономической отдачи для государства». По его словам, изменение правил добавит прозрачности сегменту рынка», – говорится в публикации.

Александр Ткачев заявил, что компании, занимающиеся выловом краба, «получают сверхприбыль, поскольку 90% продукции идет на экспорт, при этом они практически не инвестируют в строительство краболовных судов, и в море выходят суда старше 30 лет». «Речь идет о сохранении исторического принципа для рыбаков, аукционная продажа квот коснется только крабовиков», – приводятся слова министра.

Реакция отрасли

В ноябре появилась информация о том, что президент Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть инициативы по крабовым квотам. Речь в этих предложениях шла о том, чтобы распределить лимиты на добычу ценного биоресурса на аукционе, причем не на 15 лет, а на 10, и о том, чтобы не выделять по крабам инвестиционные квоты.

Отрасль отреагировала быстро. На заседании Общественного совета при Росрыболовстве 21 ноября собрались руководители компаний и отраслевых ассоциаций из самых разных регионов страны. В итоговом решении совет заявил о недопустимости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров о закреплении долей квот. Также недопустимо исключать уже утвержденные виды водных биоресурсов из перечня объектов, в отношении которых выделяются инвестиционные квоты, отметили представители отрасли.

При этом неоднократно подчеркивалось: компании в рыбном хозяйстве многопрофильные, они занимаются промыслом не только краба, но и других объектов, а значит, ситуация с крабовым ресурсом отражается на всей отрасли.

Материалы профильной комиссии РСПП о негативных последствиях, к которым может привести возвращение аукционов, направил помощнику президента Андрею Белоусову глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В поддержу исторического принципа распределения долей квот выступили власти прибрежных регионов.

В настоящее время краб включен в перечень объектов, по которым планируется выделять инвестиционные квоты, и компании уже начали работу по строительству судов.

О том, к каким последствиям могут привести «крабовые новации» в рыбном хозяйстве, судостроении и других отраслях, эксперты рассказали на пресс-конференции 6 декабря. По острому вопросу выступили не только представители рыбной промышленности, но и судостроители.

Fishnews