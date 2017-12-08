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Глава Минсельхоза Александр ТКАЧЕВ. Фото пресс-службы ведомства

Министр отправляет крабовые квоты на аукционы

Глава Минсельхоза Александр Ткачев назвал оптимальным решением распределение долей квот на вылов краба по итогам открытых аукционов. При этом министр разделил «рыбаков» и «крабовиков».

Слова министра приводит со ссылкой на РИА «Новости» газета «Коммерсант». «На протяжении года мы обсуждали с отраслевым сообществом оптимальный механизм повышения экономической отдачи от вылова краба, в том числе пересмотр ставки сбора и введение инвестиционных квот. Оптимальным решением станет изменение правил распределения квот на вылов краба, разыгрывая квоты на открытых аукционах», – цитируют СМИ министра.

«Он отметил, что это высокорентабельный вид промысла, но «из-за браконьерства и злоупотреблений в сфере реализации краба нет справедливой экономической отдачи для государства». По его словам, изменение правил добавит прозрачности сегменту рынка», – говорится в публикации.

Александр Ткачев заявил, что компании, занимающиеся выловом краба, «получают сверхприбыль, поскольку 90% продукции идет на экспорт, при этом они практически не инвестируют в строительство краболовных судов, и в море выходят суда старше 30 лет». «Речь идет о сохранении исторического принципа для рыбаков, аукционная продажа квот коснется только крабовиков», – приводятся слова министра.

Реакция отрасли

В ноябре появилась информация о том, что президент Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть инициативы по крабовым квотам. Речь в этих предложениях шла о том, чтобы распределить лимиты на добычу ценного биоресурса на аукционе, причем не на 15 лет, а на 10, и о том, чтобы не выделять по крабам инвестиционные квоты.

Отрасль отреагировала быстро. На заседании Общественного совета при Росрыболовстве 21 ноября собрались руководители компаний и отраслевых ассоциаций из самых разных регионов страны. В итоговом решении совет заявил о недопустимости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров о закреплении долей квот. Также недопустимо исключать уже утвержденные виды водных биоресурсов из перечня объектов, в отношении которых выделяются инвестиционные квоты, отметили представители отрасли.

При этом неоднократно подчеркивалось: компании в рыбном хозяйстве многопрофильные, они занимаются промыслом не только краба, но и других объектов, а значит, ситуация с крабовым ресурсом отражается на всей отрасли.

Материалы профильной комиссии РСПП о негативных последствиях, к которым может привести возвращение аукционов, направил помощнику президента Андрею Белоусову глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В поддержу исторического принципа распределения долей квот выступили власти прибрежных регионов.

В настоящее время краб включен в перечень объектов, по которым планируется выделять инвестиционные квоты, и компании уже начали работу по строительству судов.

О том, к каким последствиям могут привести «крабовые новации» в рыбном хозяйстве, судостроении и других отраслях, эксперты рассказали на пресс-конференции 6 декабря. По острому вопросу выступили не только представители рыбной промышленности, но и судостроители.

Fishnews
НазадМетки: РСППбраконьерствокрабросрыболовствосудостроение

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