18 декабря 2017 года

Претенденты на инвестквоты нацелились на минтаевые заводы

7 декабря завершился прием заявок от желающих получить квоты вылова на инвестиционные цели. На Дальнем Востоке претенденты хотят реализовать проекты по постройке заводов на Камчатке, Курилах, в Приморье и Магаданской области.

Закон позволяет получить инвестквоты под заводы и рыбопромысловый флот. Как стало известно Fishnews, заявки на доли квоты под береговые перерабатывающие предприятия подали компании как Дальневосточного, так и Северного бассейна.

Так, на севере получить объемы рассчитывают компании «Парк», «РПК Гавань», «АТФ», «Кольский рыбзавод», «Арктикфлот», «РК «Полярное море+», «Мурман Сифуд», «Русская треска», «Мурмансктрой», «Архангельский опытный водорослевый комбинат», «Рыботорговая сеть», «Группа «Баренц». В числе заявителей и Мурманский рыбокомбинат. На Северном бассейне предусмотрено выделение на инвестиционные цели лимитов добычи трески и пикши.

На Дальнем Востоке у заявителей наиболее популярен объект инвестиций типа М – завод по переработке минтая и других видов рыб большой мощности. Среди претендентов здесь АО «Рыболовецких колхоз «Новый мир» (входит в ГК «Доброфлот»). В пресс-службе группы компаний сообщили, что проект планируется реализовать в рамках ТОР «Большой Камень».

Под постройку в Приморье заводов типа М рассчитывают получить объемы НБАМР, «Русский минтай», на Камчатке – «Витязь-Авто», РКЗ «Командор», РК имени Ленина, «Камчаттралфлот», в Сахалинской области – «Курильский рыбак».

С объектом инвестиций типа Н – под ним в нормативно-правовых актах понимается завод по переработке минтая и иных видов рыб средней мощности – претендует на лимиты «Дальрыбхоз». Место реализации проекта – Магаданская область.

Сразу несколько проектов на Камчатке – объекты инвестиций типа Г-3. Это завод по переработке рыбы (кроме минтая) малой мощности с квотами на Восточной Камчатке. С ним надеются получить инвестквоты компании «КЗБ-Донка», РПЗ «Максимовский», «Вывенское», «Укинский лиман», «Рыболовецкая артель «Белореченск».

С объектом инвестиций типа Д-3 – это тоже завод по переработке рыбы (кроме минтая) малой мощности, но уже под водные биоресурсы Северо-Курильской зоны – заявилось ООО «Гранис».

Заявки по объекту инвестиций типа О – завод по переработке минтая и иных видов рыб малой мощности – подали Южно-Курильский рыбокомбинат, ПБТФ. Также среди заявителей на инвестквоты под береговой завод – компания «Альянс Фишинг».

От подачи заявок до получения объемов

По законодательству, заниматься отбором инвестиционных проектов должна специальная комиссия – Росрыболовство в октябре утвердило порядок ее деятельности. Комиссия должна состоять из представителей Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ФАС и самого федерального агентства, в должности не ниже заместителя министра или замруководителя. Председатель – глава Росрыболовства.

Обеспечивать деятельность комиссии должна специальная рабочая группа, из представителей тех же ведомств. В функциях группы – проверять поданные заявления и другие документы на соответствие требованиям, установленным Положением о закреплении и предоставлении доли квоты.

Согласно постановлению правительства, группа должна в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявлений и других документов рассмотреть их и оформить в отношении каждой заявки заключение. Комиссия затем на основании этих заключений в течение 15 рабочих дней со дня их представления также рассматривает заявления и другие документы.

В пределах 10 рабочих дней со дня рассмотрения заявок комиссии нужно оформить протокол со списком заявителей, чьи обращения отобраны, и тех, кто фильтр не прошел. Также в протоколе должна быть информация о превышении или непревышении суммарного объема долей квот в отобранных заявках 100% долей квот на инвестиционные цели. Если превышения нет, комиссия отбирает инвестпроекты. В противном случае проводится аукцион на понижение.

Протокол об отобранных и отклоненных инвестпроектах Росрыболовству необходимо разместить в интернете – на своем сайте, а также на официальном сайте торгов (это, напомним, torgi.gov.ru).

В течение 15 рабочих дней со дня оформления протокола комиссии или протокола результатов аукциона на понижение Росрыболовство должно принять акт о закреплении долей квот. Этот документ также потребуется разместить в Сети.

Получать объемы пользователь будет уже после введения объекта инвестиций – судна или завода – в эксплуатацию.

В 2017 г. заявочная кампания проводится на особых условиях: с 8 июня по 7 декабря включительно. В дальнейшем обращения будут подаваться с 1 марта по 30 июня.

Fishnews