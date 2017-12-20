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Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ

Дальневосточным верфям пообещали поддержку

Минпромторгу поручено разработать комплекс мер по поддержке судостроения на дальневосточных заводах, сообщил вице-премьер – полпред Юрий Трутнев по итогам заседания подкомиссии по развитию рыбного хозяйства.

Заседание подкомиссии по рыбной отрасли Правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона проходило 20 декабря во Владивостоке. Участие во встрече принимали в том числе представители Министерства промышленности и торговли РФ и судостроители, сообщает корреспондент Fishnews. Рассматривалось использование механизма инвестиционных квот вылова, а также поддержка судостроения в ДФО.

«Мы попросили Министерство промышленности разработать комплекс мер, направленных на поддержку развития судостроения на Дальнем Востоке», – рассказал журналистам после заседания вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Для того чтобы перейти на выпуск новой продукции, верфям необходимо содействие государства, подчеркнул заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента. «Эта поддержка должна быть осуществлена», – заявил он. Вице-премьер – полпред отметил, что есть механизм утилизационного гранта, который не адаптирован под нужды дальневосточных верфей. «Все эти поручения сегодня даны», – сообщил Юрий Трутнев.

Напомним, что сегодня нормативная база предусматривает: в случае, когда постройка судна планируется на верфи в ДФО, при расчете размера доли инвестиционной квоты будет использоваться повышающий коэффициент 1,2. Однако власти уже обращали внимание на то, что флот заказывается на заводах европейской части России.

В апреле Правительство РФ утвердило механизм возмещения затрат на приобретение новых судов взамен сданных на утилизацию. Было заявлено, что эта мера господдержки направлена, в частности, на повышение эффективности рыболовства.

Fishnews
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