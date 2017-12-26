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На круглом столе в Совете Федерации сенаторы обсудили меры по борьбе с браконьерством

Сертификаты против браконьеров

На круглом столе в Совете Федерации сенаторы обсудили меры по охране водных биоресурсов и предотвращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла как в морских акваториях, так и во внутренних водоемах.

Как повысить эффективность мер, направленных на предупреждение, сдерживание и ликвидацию браконьерства, говорили участники круглого стола, организованного 25 декабря Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Председатель комитета Михаил Щетинин обратил внимание на задержку с разработкой актов, предусмотренных национальным планом по борьбе с ННН-промыслом.

«До настоящего времени не внесено в Госдуму четыре проекта федеральных законов и не принято два постановления правительства», – перечислил он. Не выполнена, по словам сенатора, и задача по созданию системы, которая бы отслеживала законность происхождения уловов водных биоресурсов.

Замруководителя Росрыболовства Михаил Иваник обозначил два основных направления работы в сфере противодействия ННН-промыслу. Это контроль за экспортом через подписание международных соглашений со странами – основными покупателями российской рыбы, в первую очередь с Южной Кореей. Причем договоры должен создавать условия для проверки законности происхождения рыбной продукции и содержать механизмы запрета на ввоз, если легальный статус товара не подтвердится.

По мнению регулятора, целесообразно было бы законодательно ввести систему обязательной сертификации законности происхождения уловов ВБР и продукции из них, вывозимых из России и ввозимых в страну.

Кроме того, федеральное агентство завершает разработку концепции совершенствования и развития системы охраны ВБР и осуществления госконтроля в этой области на внутренних пресноводных водоемах. «Концепция определит основные цели, задачи, направления развития и совершенствования деятельности уполномоченных органов Росрыболовства и других федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций и позволит, как мы думаем, сформировать современный комплекс системы рыбоохраны», – доложил Михаил Иваник.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в другой системе сертификации, на этот раз электронной ветеринарной, панацею видит Россельхознадзор. Помощник руководителя службы Алексей Алексеенко, сославшись на главу Минпромторга Дениса Мантурова, заявил, что 50% оборота рыбной продукции находится в серой зоне: «Там свои 50 оттенков серого».

«Мы считаем, что одним из важнейших инструментов для наведения порядка в отрасли будет введение электронной ветсертификации», – озвучил рецепт Алексей Алексеенко. По его словам, этот мощный инструмент позволит гарантировать безопасность каждой партии рыбной продукции и покажет «объемы, которыми мы реально располагаем».

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева попросила не забывать, что вопрос по браконьерству очень остро стоит в секторе аквакультуры, в том числе марикультуры. В рыболовстве, по мнению сенатора, «заслуживает одобрения практика регулярных семинаров, проводимых Пограничной службой», а также совместная работа над правилами рыболовства контролирующих ведомств, рыбаков и общественных организаций.

Парламентарий отметила, что нередко «браконьерство порождает неисполнение некоторых федеральных законов». В частности речь идет о норме, запрещающей ввоз в Россию рыболовных сетей из синтетических материалов и электроудочек. Второй проблемой Людмила Талабаева назвала суда под флагами третьих стран, которые занимаются незаконным выловом и контрабандой в российских водах.

Использование браконьерами судов-«подфлажников» считают одной из угроз экономической безопасности страны и в Пограничной службе. Как рассказал замначальника управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Олег Волков, с 2015 г. на Дальнем Востоке пограничными органами пресечена деятельность 38 судов под удобными флагами. Обмен данными по таким судам организован в рамках двусторонних соглашений с Японией, КНР, Республикой Корея, КНДР и США на постоянной основе. Однако последнее время растет количество нарушений российского законодательства и со стороны китайских судов.

Линию противодействия ННН-промыслу внутри страны пограничники выстраивают не только за счет усиления контроля, но и активно развивая диалог с рыбным бизнесом. Высокую эффективность, по словам Олег Волкова, показала совместная работа руководства Погранслужбы и Росрыболовства с представителями рыбной промышленности, в том числе на Камчатке. «Думаю, что мы в следующем году будем это внедрять и в другие регионы», – предупредил замглавы управления.

Начальник отдела управления по надзору за исполнением законов в области интересов государства и общества Генпрокуратуры Евгений Надыршин высказался за изъятие иностранных судов-нарушителей, даже если их настоящий хозяин не установлен. «Обязательно необходимо конфисковывать средства и орудия совершения правонарушений, независимо от их принадлежности», – подчеркнул он.

На практике однако нередки случаи, когда конфискованные за браконьерство суда через аукционы вновь возвращаются к своим владельцам. «Мы считаем однозначно, все это должно подлежать уничтожению, и никаких других альтернатив быть не может», – жестко высказался вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. Проблему браконьерства под «удобным» флагом не решить одним законодательным образом, уверен он, только жесткой работой, причем повседневной.

Представитель Карелии в Совете Федерации Игорь Зубарев напомнил, что на Северном бассейне – в Баренцевом, Норвежском морях – ННН-промысел, в том числе под «удобными» флагами, практически сведен на нет. «Россия подписала конвенцию вместе со всеми прибрежными странами, входящими в наш бассейн, о том, чтобы не пускать [«подфлажники»] в свои порты, не заправлять и запретить транспортам работать с этими судами», – рассказал он. По мнению сенатора, эту практику стоит перенять и на Дальнем Востоке.

Он указал на проблемы с охраной внутренних водоемов, приведя в пример ситуацию на крупнейших озерах Карелии – Онежском и Ладожском. «Зачастую на эти огромные водоемы – по два инспектора, – возмутился парламентарий, рекомендовав Росрыболовству, занять более активную позицию, если все упирается в нехватку бюджетных средств. – Готовьте предложения, давайте воевать за наши водоемы, давайте увеличивать финансирование».

Увеличить, по словам Михаила Щетинина, пора и размеры такс, которые применяются для расчета суммы взыскания ущерба, причиненного водных биоресурсам. А помимо штрафов, которые зачастую трудно взыскивать, к браконьерам, особенно в сельской местности, нужно применять санкции в виде обязательных работ, добавил Евгений Надыршин.

Игорь Зубарев также обратил внимание, что от рыбаков поступает очень много обращений в верхнюю палату. В связи с этим он предложил создать при комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию постоянно действующую рабочую группу по проблемам рыбной отрасли.

Fishnews

  • На круглом столе в Совете Федерации сенаторы обсудили меры по борьбе с браконьерством
  • Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Михаил ЩЕТИНИН
  • Замруководителя Росрыболовства Михаил ИВАНИК
  • Помощник руководителя Россельхознадзора Алексей АЛЕКСЕЕНКО
  • Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА
  • Замначальника управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Олег ВОЛКОВ
  • Начальник отдела управления по надзору за исполнением законов в области интересов государства и общества Генпрокуратуры Евгений НАДЫРШИН
  • Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ
  • Представитель Карелии в Совете Федерации Игорь ЗУБАРЕВ
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    НазадМетки: КНРаквакультурабраконьерстводальний востоккамчаткакореяросрыболовствороссельхознадзорсшаяпония

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