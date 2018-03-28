28 марта 2018 года

Россельхознадзор пообещал не оставить рыбаков наедине с вопросами

Проблемные вопросы внедрения системы «Меркурий» в рыбной отрасли обсудили руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Подолян.

Сегодня законодательство предусматривает обязательный переход на электронную ветеринарную сертификацию с 1 июля 2018 г. Подготовка к оформлению ветеринарно-сопроводительных документов исключительно в электронном виде вызывает большое количество вопросов у хозяйствующих субъектов в рыбной отрасли – это продемонстрировала масштабная конференция , проведенная ВАРПЭ и Ассоциацией рыбопромышленных предприятий Сахалинской области при поддержке правительства региона в июле 2017 г.

О том, какие проблемы до сих пор остаются в настройке системы под специфику рыбного промысла, говорилось и на семинаре, который Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области организовала в марте .

Итоги этого совещания и стали темой встречи с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом, рассказал Fishnews заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Подолян. Глава федеральной службы поручил отрегулировать возникающие вопросы. Выполнение этой задачи руководитель ведомства будет держать на особом контроле.

Сергей Данкверт отметил, что Россельхознадзор продолжит практику встреч и совместных мероприятий с рыбаками, представителями региональных администраций и Росрыболовства для повышения прозрачности и эффективности своей работы.

До перехода на обязательную электронную ветсертификацию остается совсем немного времени, помочь рыбохозяйственному комплексу безболезненно перейти на новые правила – важнейшая задача для региональных властей, прокомментировал итоги встречи Сергей Подолян.

Fishnews