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Ледокольно-спасательное судно «Сибирский». Фото сделано членами экипажа

Спасательные суда – ремонтировать, а не отдавать

Минсельхоз и Федеральное агентство по рыболовству выступают за сохранение ведомственного аварийно-спасательного флота. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, эту позицию поддержал премьер Дмитрий Медведев.

Возможность передачи рыбацкого аварийно-спасательного флота в ведение Морспасслужбы Росморречфлота (входит в структуру Минтранса) активно обсуждали во второй половине прошлого года. Причиной тревоги стало соответствующее ходатайство Минфина перед вице-премьером Аркадием Дворковичем. В письме отмечалось, что передача спасателей позволит высвободить не менее 200 млн рублей бюджетных ассигнований в год.

На расширенном заседании коллегии Росрыболовства министр сельского хозяйства Александр Ткачев выступил против таких изменений. «Позиция Минсельхоза, Росрыболовства – мы должны модернизировать, ремонтировать капитально (суда – прим. ред.), учитывая, что у нас есть это хозяйство», – подчеркнул глава Минсельхоза.

Как сообщает корреспондент Fishnews, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в своем выступлении озвучил печальную статистику: за 2017 г. на промысле произошло 94 аварийных случая, погибли или пропали без вести 29 членов экипажей.

Отвечая после заседания на вопросы журналистов, глава ведомства заметил, что помимо передачи спасательного флота для бюджетной экономии существуют другие возможности. Он обратил внимание на специфику ведомственных рыбацких спасателей.

«Наши отряды обеспечивают постоянное дежурство в море, - отметил руководитель Росрыболовства. - Наши отряды обеспечивают реализацию мероприятий, связанных с освобождением винтов от намотавшихся тралов и орудий лова. Наши спасатели, чтобы не допустить аварийных ситуаций, осуществляют координацию промысловых судов, а их одновременно может находиться до четырехсот в одном районе. Минтрансовские суда либо стоят в порту и ждут сигнала бедствия, либо занимаются коммерческой деятельностью: обеспечивают нефтегазовую отрасль при осуществлении перевозок опасных грузов».

Илья Шестаков подчеркнул, что вместо передачи Минтрансу ведомственный аварийно-спасательный флот необходимо ремонтировать.

Он также заявил, что консолидированная позиция Минсельхоза и Росрыболовства по отраслевым спасателям одобрена главой Правительства РФ. «Было обращение к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и, спасибо ему, он нас в этой части поддержал: если это работает и работает эффективно – нужно оставить в том ведении, где есть», – рассказал Илья Шестаков.

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовство

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