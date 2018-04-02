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Трал с уловом. Фото РРПК

Вперед, за долями квот

Стартует прием заявок о закреплении долей квот добычи на новый период. Предстоящие месяцы определят перспективы работы отрасли на 15 лет.

Росрыболовство приступает к приему заявок о закреплении доли квоты вылова в морских водах, доли квоты добычи анадромных и катадромных видов рыб во внутренних водных объектах, о закреплении доли международной квоты.

В регионах тем временем начинается прием заявок в отношении долей квот вылова во внутренних водных объектах, за исключением анадромных и катадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews.

Заявочная кампания – приоритет работы на 2018 г., подчеркнул руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на расширенном заседании коллегии ведомства. Глава федерального агентства дал поручения по организации процесса. Решено привлечь наблюдателей от рыбацкого сообщества. Не останется без внимания ведомства и перезакрепление лимитов на региональном уровне: руководителям территориальных управлений Росрыболовства поручено взять эту работу под контроль.

В целом Федеральное агентство по рыболовству очень качественно подготовилось к перезаключению договоров, отметил на коллегии президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев.

Важнейший вопрос – с договорами, которые заканчивают действовать не 31 декабря, а месяцем ранее. Преждевременное прекращение промысла может привести к существенному недоосвоению водных биоресурсов – порядка 120 – 150 тыс. тонн, к финансовым потерям, обратил внимание руководитель ВАРПЭ.

Вопрос необходимо срочно решить, подчеркнул глава Росрыболовства. Это может быть сделано через разъяснения действующих положений либо, если понадобится, через оперативное внесение изменений в законодательство, рассказал на коллегии Илья Шестаков. Он сообщил, что вопрос уже обсуждался с депутатами.

Рыбацкие объединения сделают все необходимое для решения проблемы, заверил, со своей стороны, Герман Зверев.

Где найти информацию

Напомним, что на сайте Росрыболовства есть специальная рубрика, посвященная перезаключению договоров. В ней, в частности, размещены «Расчеты удельного веса (доли) соответствующего вида рыболовства (промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства) в суммарном объеме ОДУ, распределенных применительно к соответствующей квоте добычи (вылова) водных биоресурсов» (используются при расчете доли квоты добычи в морских водах и доли международной квоты).

На сайте Fishnews материалы по заявочной кампании собраны в рубрике «Квоты-2018».

Fishnews
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