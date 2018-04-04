04 апреля 2018 года

Камчатка рассчитывает на эффективность инвестквот

Заключение с камчатскими рыбаками первых договоров на инвестквоты может стать стимулом для остальных компаний обновлять флот даже без господдержки, считает зампред правительства Камчатского края Владимир Галицын.

На полях коллегии Росрыболовства 29 марта были подписаны первые соглашения о закреплении и предоставлении долей инвестквот. Сразу три договора федеральное агентство заключило с одним из старейших предприятий Камчатки – Рыболовецким колхозом имени В. И. Ленина.

По словам заместителя председателя правительства – министра рыбного хозяйства края Владимира Галицына, для региона это знаковое событие. «Камчатка одной из первых подписала соглашение по участию в проекте по инвестквотам. Именно по судам, поскольку председатель колхоза Сергей Тарусов строит три парохода, которые, на наш взгляд, заложили тенденцию обновления камчатского флота», – сообщил он корреспонденту Fishnews.

Владимир Галицын отметил, что это будет определенным стимулом для других компаний двигаться в том же направлении. «Хотя я думаю, что наши пользователи и сами понимают, что флот стареет и мы проигрываем конкурентную борьбу с пользователями других регионов, а тем более с пользователями других стран, и сами готовы обновлять флот», – считает куратор рыбной отрасли Камчатки.

Он уточнил, что крупнейшие компании полуострова сейчас рассматривают варианты по обновлению флота не только в рамках инвестиционных проектов под квоты, но и за счет собственных средств, без господдержки. «Уже договариваются и ведут переговоры о строительстве линейки крупнотоннажных судов, пока что, правда, на иностранных верфях», – добавил зампред краевого правительства.

Не менее значимым для региона будет и выделение инвестиционных квот под строительство рыбоперерабатывающих комплексов. «Камчатка попала в это распределение», – рассказал Владимир Галицын.

Программа инвестквот под береговые заводы крайне важна для развития экономики прибрежного региона, создания новых рабочих мест и закрепления населения на территории. «Я очень положительно отношусь к обновлению флота. Но флот сегодня здесь, а завтра его продали. А береговые заводы всегда будут на территории вне зависимости от собственника этих компаний, поэтому для нас это очень важно», – заявил куратор рыбного хозяйства Камчатского края.

Он напомнил, что в свое время, когда на президиуме Госсовета было принято решение выделять квоты не только на флот, но и на береговые заводы, край предлагал установить равные объемы ресурсов для этих категорий. «Так в принципе и оказалось – инвестквоты под суда частично не востребованы, а инвестквоты под береговые заводы даже в тех регионах, которые далеки от мест промысла, выбраны полностью», – привел пример Владимир Галицын.

По его словам, камчатские предприятия занимаются развитием береговой переработки и помимо инвестквот. «В этом году у нас будет введено в эксплуатацию два новых завода в Карагинской подзоне. Общая мощность их почти 1000 тонн по готовой продукции. Люди вкладывают около 4,5 млрд рублей, это огромные деньги», – отметил зампред правительства региона.

Fishnews