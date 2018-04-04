Новости
Зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН

Камчатка рассчитывает на эффективность инвестквот

Заключение с камчатскими рыбаками первых договоров на инвестквоты может стать стимулом для остальных компаний обновлять флот даже без господдержки, считает зампред правительства Камчатского края Владимир Галицын.

На полях коллегии Росрыболовства 29 марта были подписаны первые соглашения о закреплении и предоставлении долей инвестквот. Сразу три договора федеральное агентство заключило с одним из старейших предприятий Камчатки – Рыболовецким колхозом имени В. И. Ленина.

По словам заместителя председателя правительства – министра рыбного хозяйства края Владимира Галицына, для региона это знаковое событие. «Камчатка одной из первых подписала соглашение по участию в проекте по инвестквотам. Именно по судам, поскольку председатель колхоза Сергей Тарусов строит три парохода, которые, на наш взгляд, заложили тенденцию обновления камчатского флота», – сообщил он корреспонденту Fishnews.

Владимир Галицын отметил, что это будет определенным стимулом для других компаний двигаться в том же направлении. «Хотя я думаю, что наши пользователи и сами понимают, что флот стареет и мы проигрываем конкурентную борьбу с пользователями других регионов, а тем более с пользователями других стран, и сами готовы обновлять флот», – считает куратор рыбной отрасли Камчатки.

Он уточнил, что крупнейшие компании полуострова сейчас рассматривают варианты по обновлению флота не только в рамках инвестиционных проектов под квоты, но и за счет собственных средств, без господдержки. «Уже договариваются и ведут переговоры о строительстве линейки крупнотоннажных судов, пока что, правда, на иностранных верфях», – добавил зампред краевого правительства.

Не менее значимым для региона будет и выделение инвестиционных квот под строительство рыбоперерабатывающих комплексов. «Камчатка попала в это распределение», – рассказал Владимир Галицын.

Программа инвестквот под береговые заводы крайне важна для развития экономики прибрежного региона, создания новых рабочих мест и закрепления населения на территории. «Я очень положительно отношусь к обновлению флота. Но флот сегодня здесь, а завтра его продали. А береговые заводы всегда будут на территории вне зависимости от собственника этих компаний, поэтому для нас это очень важно», – заявил куратор рыбного хозяйства Камчатского края.

Он напомнил, что в свое время, когда на президиуме Госсовета было принято решение выделять квоты не только на флот, но и на береговые заводы, край предлагал установить равные объемы ресурсов для этих категорий. «Так в принципе и оказалось – инвестквоты под суда частично не востребованы, а инвестквоты под береговые заводы даже в тех регионах, которые далеки от мест промысла, выбраны полностью», – привел пример Владимир Галицын.

По его словам, камчатские предприятия занимаются развитием береговой переработки и помимо инвестквот. «В этом году у нас будет введено в эксплуатацию два новых завода в Карагинской подзоне. Общая мощность их почти 1000 тонн по готовой продукции. Люди вкладывают около 4,5 млрд рублей, это огромные деньги», – отметил зампред правительства региона.

Fishnews
НазадМетки: камчаткаправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Инвестпроект как аргумент

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

От нового флота – к новым продуктам

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Василий СОКОЛОВ

В искусственном воспроизводстве пора расставить приоритеты

Директор Торгового дома ООО «Технологическое оборудование» Андрей АРЕФЬЕВ

Директор Торгового дома ООО «Технологическое оборудование»

Андрей АРЕФЬЕВ

Moon Tech адаптируется под современные требования рыбопереработки

Все интервью

Личное мнение

Руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай БОНДАРЕНКО

Руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области

Николай БОНДАРЕНКО

«Рыбное» законодательство нуждается в корректировке

Председатель НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Олег ПОПОВ

Председатель НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры»

Олег ПОПОВ

Что мешает развиваться марикультуре Дальнего Востока

Все материалы

Крупным планом

Российский промысел камчатского краба в Баренцевом море первым в мире получил сертификат MSC

Сертификация ответственного бизнеса

Президент ВАРПЭ в 2003 - 2013 гг. Юрий КОКОРЕВ

Юрий Кокорев: За ВАРПЭ мы видели большое будущее

Директор Приморского РФ АО «Россельхозбанк» Инга КЛОКОВА, заместитель гендиректора Global Business Consulting Group Co. ЮН Чэхван (Yoon Jaehwan), генеральный директор гендиректор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей ЛЕЛЮХИН, директор FI INTERNATIONAL Co., Ltd ЯНГ Сунг-Мин (Yang Sung-Min), исполнительный директор департамента финансовых институтов Россельхозбанка Андрей ОНИКИНЕНКО

В российский биржевой проект включилась Южная Корея

Промысловое судно на Северных Курилах

«Умный» госконтроль: чего ждать рыбакам

Все материалы

События

Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

С 5 по 9 февраля в Москве проходила 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо-2018». Фото АО «Экспоцентр»

Интерес к «Продэкспо» возрастает

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.