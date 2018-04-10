10 апреля 2018 года

ФАС может выйти из комиссии по инвестквотам

Представителей Федеральной антимонопольной службы предлагается исключить из состава комиссии, которая занимается отбором инвестиционных проектов для получения квот добычи, и из состава профильной рабочей группы.

Проект такого приказа представлен Министерством сельского хозяйства РФ на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Изменения предлагается внести в Положение о закреплении и предоставлении доли квоты добычи на инвестиционные цели (утверждено постановлением Правительства РФ от 29 мая 2017 г. № 648).

В пояснительной записке говорится, что проект подготовлен в рамках исполнения поручения вице-премьера Аркадия Дворковича от 24 февраля 2018 г. и в соответствии с пунктами 5.3.2.8 и 5.3.19 Положения о Федеральной антимонопольной службе.

Сейчас в комиссию входят замглавы Росрыболовства Петр Савчук, заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, замглавы Минпромторга Олег Рязанцев, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев, замруководителя ФАС Рачик Петросян. Возглавляет комиссию заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Представители тех же ведомств входят в рабочую группу, которая обеспечивает деятельность комиссии.

Fishnews