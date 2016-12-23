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Управляющий делами ВАРПЭ Вячеслав БЫЧКОВ

Вячеслав Бычков: Замалчивать барьеры для бизнеса не получится

Административные барьеры в уходящем году обсуждалась практически на всех площадках, которые собирались по вопросам рыбной отрасли, отмечает управляющий делами ВАРПЭ Вячеслав Бычков.

«Наверное, это благодаря тому, что еще в октябре 2015-го проблему подняли на заседании президиума Госсовета», – считает он. Тема лежит на поверхности и замалчивать ее не получится, поэтому нужно продолжать добиваться лучших условий работы рыбаков, уверен представитель Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

«Площадки, которые ранее были организованы для решения проблемы избыточных административных барьеров, продолжают работать. Появились и новые. В июне в Хабаровске состоялось совместное заседание коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития. ВАРПЭ представила тогда анализ: какие препоны в сфере пограничной деятельности, таможенного, ветеринарного контроля, работы Росрыболовства мешают рыбакам», – рассказал управляющий делами ВАРПЭ.

На сегодняшний день создана рабочая группа при заместителе генерального прокурора в ДФО Юрии Гулягине. «Она как раз и должна заняться этой темой. Президент нашей ассоциации Александр Фомин включен в состав рабочей группы, мы направили свои предложения для рассмотрения. В общем-то, это все те сложности, о которых говорилось и ранее. В январе ориентировочно должно состояться организационное заседание, где будет утвержден план работы группы», – сообщил Вячеслав Бычков.

Продолжает свою деятельность и рабочая группа, созданная совместно Росрыболовством и Пограничной службой ФСБ России. Формат ее, по словам представителя ВАРПЭ, будет несколько изменен. Нынешний год группа посвятила рассмотрению существующих барьеров и подготовке конкретных предложений по внесению изменений в законодательную базу. «На этом функции рабочей группы объективно завершаются, так как изначально и было заявлено: это орган по подготовке предложений. Считаю, что в принципе за 2016 год рабочая группа со своим функционалом справилась. Со стороны Росрыболовства деятельность группы курирует заместитель руководителя ведомства Петр Савчук – нам очень симпатичен его подход: предметный, деловой. В общем-то, от Петра Степановича и исходила инициатива, чтобы в 2017 году перейти от подготовки предложений к их продвижению», – рассказал собеседник Fishnews.

Объективно надо сказать, что проблемы остаются, хотя инициативы выработаны, они четкие, понятные и всех устраивают, заявил Вячеслав Бычков. «Понимают необходимость этих изменений и в пограничной службе. Но пограничники работают в рамках того законодательства, которое создано. Поэтому у всех есть желание менять ситуацию, надо добиваться реализации предложений. Мы надеемся еще и на рабочую группу, созданную при заместителе генпрокурора. У нас энтузиазма в борьбе с барьерами не убавилось», – подчеркнул представитель ассоциации.

Первое, что, по его мнению, будет выполнено, – решение проблемы прохода Первым Курильским проливом для судов с «закрытой» границей. «Законодательное собрание Приморского края выступило с законопроектом по этому вопросу, он находится в Госдуме, движется. И возможно, в весеннюю сессию уже будет рассмотрен», – полагает Вячеслав Бычков.

Он также напомнил, что по итогам заседания президиума Госсовета Правительству РФ было поручено совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) проанализировать административные барьеры в отрасли и представить предложения о том, как можно оптимизировать контроль и надзор за счет применения новейших аппаратно-технических комплексов. В том числе использования системы ГЛОНАСС и внедрения электронного промыслового журнала.

План этих работ подготовлен, причем он предусмотрен правительственным актом, с конкретными сроками, отметил управляющий делами ВАРПЭ.

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НазадМетки: варпэправительстворосрыболовство

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