02 марта 2017 года

Коллегия Росрыболовства обновила состав

В связи с кадровыми изменениями состав коллегии Федерального агентства по рыболовству актуализировали. На очередное заседание совещательный орган соберется 30 марта.

Напомним, что коллегия Росрыболовства – это совещательный орган при руководителе агентства, образованный для совместного рассмотрения и принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, приказом ФАР от 27 февраля 2017 г. № 117 состав коллегии утвержден в новой редакции. Председатель совещательного органа – замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Также в составе коллегии заместители главы агентства Яна Багрова, Василий Соколов и Петр Савчук, руководитель управления правового обеспечения, госслужбы и кадров Екатерина Абрамова, управления аквакультуры Виктор Ашарин, управления науки и образования Сергей Голованов, управления контроля, надзора и рыбоохраны Андрей Здетоветский, управления организации рыболовства Андрей Космин, управления экономики и инвестиций Михаил Медведев, управления финансов Дмитрий Суслов. От рыбацкого сообщества – президент ВАРПЭ Герман Зверев. Из организаций, подведомственных Росрыболовству, – директор ВНИРО Кирилл Колончин, руководитель ВНИИПРХ Николай Кулик, начальник ЦУРЭН Александр Хатунцов, начальник Главрыбвода Дан Беленький, ректор КГТУ Владимир Волкогон.

Очередное заседание коллегии запланировано на 30 марта. На мероприятии будут подведены итоги деятельности агентства в 2016 г. и обозначены задачи на текущий год.

Fishnews