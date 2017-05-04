04 мая 2017 года

Максим Козлов: На первом плане – подготовка к путине

Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» готовится к лососевой путине. Рекомендации по мерам регулирования промысла руководитель объединения Максим Козлов предложил обсудить на рабочей группе в рамках ДВНПС.

В марте произошли изменения в руководстве Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области». Объединение возглавил Максим Козлов. Тогда же, на отчетно-выборном собрании, были определены приоритетные задачи для АСРКС. Среди актуальных вопросов – инвестиционные квоты, сайровая путина, добыча сардины-иваси и скумбрии, внедрение электронной ветсертификации.

На первом плане сейчас, конечно, подготовка к промыслу лосося. «Скромные объемы горбуши, которые рекомендованы к вылову, – около 20 тыс. тонн в основном промысловом районе, на Восточном Сахалине, – и предлагаемые меры регулирования напрямую затрагивают интересы наших пользователей. Поэтому обсуждение условий работы в путину – приоритет для нас», – рассказал председатель правления ассоциации в интервью Fishnews.

21 апреля подготовка к промыслу лосося рассматривалась на совещании, которое проводил с регионами замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Максим Козлов тогда предложил организовать обсуждение мер регулирования для Сахалинской области на рабочей группе в рамках ДВНПС.

«Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии уже озвучил предполагаемые меры регулирования промысла лососей», – отметил руководитель АСРКС. Речь идет о закрытии для добычи заливов Анива и Терпения, смещении сроков промысла примерно на две недели и введении проходных дней в режиме «трое суток промысла – трое суток пропуска».

«Эти рекомендации мы бы хотели рассмотреть на рабочей группе в рамках Дальневосточного научно-промыслового совета. В том числе предложить свое видение развития промысла. Рекомендованные меры регулирования достаточно жесткие, – рассказал Максим Козлов. – Понимая это, Илья Васильевич поинтересовался на совещании, обсуждались ли предлагаемые меры регулирования с рыбацкой общественностью. В связи с чем и родилось предложение создать рабочую группу при ДВНПС для привлечения большего числа специалистов к обсуждению рассматриваемого вопроса и выработке мер регулирования».

Руководитель ассоциации отметил, что и территориальное управление Росрыболовства, и рыбвод, и администрация области также видят необходимость рабочей встречи в рамках ДВНПС.

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