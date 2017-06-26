26 июня 2017 года

Росрыболовство приглашает задать вопросы по инвестиционным квотам

В Федеральном агентстве по рыболовству заявили о готовности дать разъяснения по механизму инвестиционных квот. Вопросы можно направить на специальный электронный адрес.

Правовые акты по квотам на инвестиционные цели правительство утвердило в апреле-мае. Выделять лимиты планируется под строительство судов рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающих заводов.

В июне открылась кампания по приему заявок от желающих заключить договоры о закреплении и предоставлении доли квоты на инвестиционные цели. Прием заявлений должен проходить в течение полугода. «Планируем получить список претендентов на инвестквоты в декабре 2017 года», – рассказал на пресс-конференции 23 июня замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ведомство заявило о готовности ответить на вопросы по действию механизма инвестквот. На сайте федерального агентства появился баннер «Инвестиционные квоты: линия горячих вопросов». За разъяснениями предлагается обращаться по адресу Investquota@fishcom.ru.

Напомним, что материалы, посвященные новому виду квот, собраны на сайте Fishnews в специальной рубрике – «Инвестквоты». В ней можно найти все публикации по теме, которые выходили с момента внесения изменений в федеральный закон о рыболовстве. В том числе комментарии руководства отрасли, руководителей рыбопромышленных компаний, судостроителей, властей регионов. Информацию о проектах, к реализации которых приступил бизнес.

Fishnews