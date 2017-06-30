30 июня 2017 года

База по инвестквотам пополнится еще одним постановлением

Минсельхоз предложил проект порядка распределения части ОДУ, которую решено отдать под квоту на инвестиционные цели, между инвесторами. В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2018 г.

Власти продолжают подготовку правовой базы, необходимой для предоставления квот на инвестиционные цели. Весной вышли важнейшие документы правительства по этому вопросу: распоряжение о видах водных биоресурсов, постановления о требованиях к судам и береговым заводам, о подготовке и заключении договора о закреплении и предоставлении доли квоты, о порядке отбора инвестиционных проектов и распределения инвестквот.

Теперь Министерство сельского хозяйства предложило проект постановления правительства «Об утверждении Порядка распределения объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, с которыми заключены договоры о закреплении и предоставлении доли такой квоты». В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2018 г.

Предусматривается, что Росрыболовству необходимо распределять объем части ОДУ между пользователями до 30 декабря года, предшествующего году осуществления рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Правовой акт о распределении Федеральное агентство по рыболовству должно будет размещать на своем сайте в течение 5 рабочих дней с даты утверждения.

Напомним, что квоты на инвестиционные цели должны распределяться в соответствии с долями среди лиц, которые уже ввели объект инвестиций в эксплуатацию.

В 2017 г. заявочная кампания по инвестквотам проходит в особом режиме: в течение полугода с 8 июня. Заместитель министра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал журналистам, что в декабре планируется получить список претендентов на инвестквоты.

Fishnews