18 июля 2017 года

Юрий Трутнев доложил президенту о «квотах под киль»

На рабочей встрече глава государства Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера – полпреда, вышли ли документы по «квотам под киль». «Квоты под киль» работают, мы контролируем», - ответил Юрий Трутнев.

На рабочей встрече 17 июля заместитель председателя правительства – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал главе государства, что для развития Дальнего Востока принято 15 федеральных законов. «Это законы о создании территории опережающего развития, свободного порта, тарифы, упрощенный визовый режим, «квоты под киль», целый ряд других законов, 67 постановлений правительства», - перечислил вице-премьер – полномочный представитель президента.

Глава государства спросил, вышли ли документы по «квотам под киль». «И закон вышел, и подзаконные акты? Работает?» - уточнил Владимир Путин.

«Квоты под киль» работают, мы контролируем. Постоянно в правительстве совещания проводятся. В общем, процесс запущен», - заявил в ответ вице-премьер – полпред.

Он также доложил о приросте инвестиций в основной капитал, проектах, заявленных к реализации на Дальнем Востоке, и других показателях развития региона, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

Напомним, что документы правительства по вопросам инвестквот вышли весной. Это распоряжение о видах водных биоресурсов, постановления о требованиях к судам и береговым заводам, о подготовке и заключении договора о закреплении и предоставлении доли квоты, о порядке отбора инвестиционных проектов и распределения инвестквот.

Fishnews