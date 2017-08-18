18 августа 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Нынешняя неделя запомнился нам вопросами по опломбировке технических средств контроля, поручением премьер-министра по компенсации ущерба водным биоресурсам и передачей судна для исследований на озере Ильмень.

Отсрочка по ТСК

Приближается 1 сентября – дата, к которой, как ранее договорились Росрыболовство и Пограничная служба, судовладельцы должны привести опломбировку ТСК в соответствие со специальными методическими рекомендациями. Однако в рыбацком сообществе уже не раз заявляли: чтобы перемены прошли безболезненно для предприятий, срок нужно сдвинуть до конца года. С этим предложением уже выступил ряд ассоциаций, в том числе всероссийское объединение ВАРПЭ.

Судно для науки

О радостном событии сообщили на этой неделе в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства. Новгородскому отделению Государственного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства передали судно «Айка» – оно поможет ученым в работе на озере Ильмень. Примечательно, что обеспечить отделение ГосНИОРХ судном поручил в прошлом году президент Владимир Путин по итогам поездки в Новгородскую область. Такие поручения пришлись бы кстати и для других институтов отрасли.

Рыба с сюрпризом

Роспотребнадзор поделился результатами контроля качества и безопасности рыбы и морепродуктов за полгода. По итогам проверок забраковано и снято с реализации более 20 тонн товаров. Чаще всего из нарушений встречаются несоблюдение сроков годности и условий хранения продукции, несоответствие требованиям по содержанию глазури, отсутствие маркировки.

При этом в ведомстве обратили внимание, что у импортной рыбопродукции проблем с глазурью больше – 20% зарубежных рыбных товаров не отвечают установленному требованию.

Деньги вместо малька

История с законопроектом о замене натуральной формы возмещения ущерба, нанесенного водным биоресурсам хозяйственной деятельностью, тянется уже несколько лет. Пока документ так и не приняли. Премьер Дмитрий Медведев поторопил ведомства – Минсельхоз и Минфин – с согласованием проекта закона. Обеспечить его внесение в правительство нужно до 5 октября.

Сторонники изменений говорят, что действующая система несовершенна. Однако пока остается неясным, кто гарантирует, что не будет злоупотреблений, когда деньги будут аккумулироваться на счету специальной структуры?

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru