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Общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере рыболовства и аквакультуры Андрей КОВАЛЕНКО

Андрей Коваленко: Новый статус позволит работать эффективнее

Сегодня у рыбопромышленников немало проблем: требуется совершенствовать контрольно-надзорную деятельность, законодательство в области аквакультуры, отмечает бизнес-омбудсмен, курирующий вопросы рыбной отрасли, Андрей Коваленко.

Напомним, бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов в начале августа утвердил список общественных представителей уполномоченного по различным направлениям. Вопросы защиты прав предпринимателей в сфере рыболовства и аквакультуры были закреплены за Андреем Коваленко.

С 2014 г. он является бизнесом-омбудсменом в Сахалинской области. «Те вопросы, которые поступали в аппарат уполномоченного при президенте РФ, направлялись в том числе и мне как эксперту. Более двух лет мы такую работу вели, - отметил Андрей Коваленко в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». - Теперь я получил официальную должность, позволяющую специализироваться на вопросах рыболовства и аквакультуры».

Говоря о болевых точках в рыбной отрасли, бизнес-омбудсмен обратил внимание на сферу контрольно-надзорной деятельности. «Тема несовершенного регулирования сегодня поднимается на самом высоком уровне. В июне в Хабаровске прошло совместное заседание коллегий Минвостокразвития и Генпрокуратуры, участвовали вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и генпрокурор Юрий Чайка, - напомнил Андрей Коваленко. - Обсуждались в том числе и вопросы рыбной отрасли. Рассматривались не только проблемы, с которыми сталкиваются крупные, известные компании, но и трудности малого бизнеса».

Бизнес-омбудсмен подчеркнул важность направления аквакультуры, для которой нужно совершенствовать законодательство. Вопросы, например, по рыбоводным участкам, возникают не только в Сахалинской области, но и в Приморье. «Сейчас совместно с уполномоченным в Приморском крае Мариной Шемилиной ищем, как помочь хозяйствам», - отметил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Он добавил, что очень много вопросов также по прибрежному рыболовству и другим темам.

Предприниматель может обратиться к уполномоченному, если столкнулся с нарушением своих законных интересов, а также с предложениями – как улучшить нормативно-правовое поле для бизнеса, создать для него более комфортную среду.

«Руководители и другие должностные лица органов госвласти обязаны отвечать на наши запросы в срок не более 15 дней. Ответ должен поступить непосредственно от того лица, которому было направлено обращение. Уполномоченный вправе выступать в судебных инстанциях третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований, такая практика уже есть, причем положительная в части защиты бизнеса», - рассказал о своих возможностях Андрей Коваленко.

По его словам, госорганы обычно не просто оперативно отвечают на обращения, но и стараются взаимодействовать с уполномоченным. «Конструктивные взаимоотношения выстроены с прокуратурой. Когда мы обращаемся в этот орган, вопрос решается очень быстро, если запрос бизнеса имеет под собой законные основания», - отметил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Все контакты указаны на сайте бизнес-омбудсмена при президенте РФ. Можно обратиться по телефонам: 8 4242 510-666, 8 914 759-10-00. Факс: 8 4242 510-650. Электронный адрес: sakhalin@ombudsmanbiz.ru. «Мы всегда готовы прийти на помощь предпринимательскому сообществу!» - подчеркнул Андрей Коваленко.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: аквакультура

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