У предпринимателей в рыбном хозяйстве появились новые возможности для защиты законных интересов. Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов определил общественных представителей по различным направлениям. Вопросы рыболовства и аквакультуры будет курировать Андрей Коваленко , много лет посвятивший работе в отрасли. При этом он продолжит защищать права предпринимателей в качестве бизнес-омбудсмена Сахалинской области. В интервью «Fishnews – Новости рыболовства» он рассказал, как будет вестись работа в новом статусе и какие вопросы в рыбной отрасли требуют незамедлительного решения.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

– Андрей Сергеевич, поздравляем вас с назначением на новую должность. Нужно отметить, что вопросы рыбохозяйственного комплекса в статусе бизнес-омбудсмена вы решали и ранее, в том числе те, которые волнуют рыбопромышленников не только Сахалинской области.

– Да, в общем-то, те вопросы, которые поступали в аппарат уполномоченного при президенте РФ, направлялись в том числе и мне как эксперту. Более двух лет мы такую работу вели. Теперь я получил официальную должность, позволяющую специализироваться на вопросах рыболовства и аквакультуры.

Обращения, поступающие региональным уполномоченным, аккумулируются у федерального бизнес-омбудсмена и, если в них есть вопросы по рыбохозяйственному комплексу, будут передаваться общественному представителю. Думаю, новый статус позволит мне более оперативно и эффективно решать проблемы, волнующие бизнес в области рыболовства и аквакультуры.

И, конечно, остается задача собирать все предложения предпринимательского сообщества, профильных ассоциаций, от региональных до федеральных, и доносить актуальные проблемы и их системные решения до федерального уполномоченного, чтобы создавать более комфортные условия для бизнеса.

– В ежегодных докладах, которые бизнес-омбудсмен Борис Титов представляет президенту Владимиру Путину, находят отражения в том числе и вопросы рыбной отрасли. Насколько мы знаем, вы участвовали в подготовке этих документов?

– Совершенно верно. Причем это не просто набор жалоб от бизнес-сообщества – в докладе приводятся «узкие» места и предлагается, как их «расширить», как усовершенствовать нормативно-правовую базу.

Мы аккумулировали вопросы, которые поступают по рыбохозяйственному комплексу, – в итоге они включались в доклад главе государства. В основном это были проблемы аквакультуры. Как вы знаете, нормативно-правовая база для этой отрасли формировалась недавно, долгожданный закон об аквакультуре был принят всего несколько лет назад. Конечно, у предпринимателей возникает много вопросов, определенные положения законодательства они считают необходимым изменить, что-то – дополнить.

Одна из острых проблем, которую мы поднимали, – предоставление рыбоводных участков лососевым рыбоводным заводам. Этот вопрос также отражали в докладах президенту. По итогам заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович дал поручение проработать внесение в законодательство изменений, чтобы у ЛРЗ, действовавших до вступления в силу закона об аквакультуре, было преимущественное право на участок для пастбищного рыбоводства.

– То есть в новом статусе вы продолжите работу, которая велась ранее?

– Да, думаю, статус общественного представителя уполномоченного при президенте РФ упростит взаимодействие с федеральными госструктурами. Хотелось бы отметить, что у нас и сейчас конструктивный диалог с Министерством сельского хозяйства, Росрыболовством – с профильными для отрасли ведомствами. И, конечно, мы сотрудничаем и продолжим сотрудничать с отраслевыми объединениями, в том числе ведущими – ВАРПЭ, Ассоциацией «Росрыбхоз». Налажено у нас взаимодействие и с региональными объединениями, и, естественно, с коллегами-уполномоченными из других регионов.

ГЛАВНОЕ – ИНФОРМИРОВАТЬ

– Сейчас осуществляется реформа контрольно-надзорной деятельности: паспорт этой приоритетной программы был утвержден в конце прошлого года президиумом Совета при Президенте РФ. Там целый ряд направлений – риск-ориентированный подход, профилактика нарушений, информатизация госконтроля, совершенствование кадровой политики госорганов и многое другое. Определенные шаги предпринимаются на федеральном уровне, чтобы внедрять эти новые модели контроля и надзора. На что, как вы считаете, бизнесу нужно обратить внимание, чтобы защитить себя от злоупотреблений контролеров?

– Не просто предпринимаются какие-то шаги, а идет целая реформа контрольно-надзорной деятельности. И касается она любого бизнеса, в том числе и рыбной отрасли. Если посмотреть обращения от предпринимателей, то большая часть связана как раз с контрольно-надзорной деятельностью.

Совершенствование в этой сфере – одно из самых сложных направлений. И прежде всего надо обратить внимание на то, о чем говорит президент Владимир Путин, – на профилактику нарушений. Если предприниматель допускает нарушения, нужно указать на это и дать ему время на исправление, а не гнаться за наказаниями.

Во-вторых, действия представителей контрольно-надзорных органов должны быть четко регламентированы, должны использоваться так называемые проверочные листы (чек-листы), чтобы предприниматель понимал, соблюдение каких требований проверяется.

Сейчас очень много направлений, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, переводятся в электронный формат. В июле на конференции в Южно-Сахалинске заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов рассказал о внедрении электронной ветеринарной сертификации. Это тоже часть контрольно-надзорной деятельности: изменения должны привести к тому, чтобы предприниматели оформляли ветеринарно-сопроводительные документы в электронном виде, без контакта с должностным лицом госоргана. Это помогает избежать человеческого фактора, который может повлечь отрицательные последствия: где-то контролер может злоупотребить полномочиями, где-то – предприниматель негативно повести себя по отношению к проверяющему. Но пока к системе электронной ветсертификации очень много вопросов и, конечно, она должна совершенствоваться.

В принципе же переходить на электронные технологии должны и другие контрольно-надзорные органы. Где есть такая возможность, контроль должен осуществляться дистанционно.

– Думаю, работа по реформированию контроля и надзора только начинается. Цели заявлены благие: четко регламентировать проверки, сформировать и периодически актуализировать списки документов, требования которых должен соблюдать бизнес, исключить устаревшие требования. Предпринимателям стоит отслеживать эти нововведения?

– Вы совершенно правильно уточнили. Информации об изменениях очень много. И контрольно-надзорных органов немало: зайти на сайт каждого из них, посмотреть проверочные листы – наверняка некоторым предпринимателям сложно к этому привыкнуть. Поэтому мы на базе офиса федерального уполномоченного проводим «ситаны» – ситуационные анализы, где разбираются различные направления работы, например ветеринария. Попробуем организовывать такие мероприятия и для предпринимателей по рыбохозяйственному комплексу.

– То есть надо рассказывать бизнесу о том, как происходит реформа?

– Не просто рассказывать, а приглашать, в том числе ведомства, которые работают над реформированием. Иногда достаточно просто донести информацию напрямую. Буквально недавно мы выезжали в Невельск, где предприниматели достаточно жестко выступали за изменения в сфере контроля и надзора. Вопрос был решен, когда они смогли получить необходимые разъяснения.

– Какие болевые точки вы как уполномоченный видите в рыбной отрасли? Что бросается в глаза?

– Вы уже отметили одну из проблем – это вопросы в сфере контрольно-надзорной деятельности. Тема несовершенного регулирования сегодня поднимается на самом высоком уровне. В июне в Хабаровске прошло совместное заседание коллегий Минвостокразвития и Генпрокуратуры, участвовали вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и генпрокурор Юрий Чайка. Обсуждались в том числе и вопросы рыбной отрасли. Рассматривались не только проблемы, с которыми сталкиваются крупные, известные компании, но и трудности малого бизнеса.

Направление, которое, я считаю, важно сейчас в целом для России, – аквакультура. Нужно совершенствовать законодательство, вопросов очень много у бизнеса. Не только в Сахалинской области, но и, например, в Приморье, по тем же рыбоводным участкам. Сейчас совместно с уполномоченным в Приморском крае Мариной Шемилиной ищем, как помочь хозяйствам.

Конечно, вопросов очень много и по прибрежному рыболовству, и по другим темам. Здесь мы работаем во взаимодействии с Федеральным агентством по рыболовству и отраслевыми ассоциациями.

– Давайте немного напомним нашим читателям о том, какими возможностями обладает уполномоченный по защите прав предпринимателей. Представитель бизнеса может обратиться к вам, если столкнулся с нарушением своих законных интересов?

– Речь идет не только о нарушении прав, но и о предложениях, как улучшить нормативно-правовое поле для бизнеса, создать для него более комфортную среду.

Возможности есть разные, в частности, руководители и другие должностные лица органов госвласти обязаны отвечать на наши запросы в срок не более 15 дней. Ответ должен поступить непосредственно от того лица, которому было направлено обращение. Уполномоченный вправе выступать в судебных инстанциях третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований, такая практика уже есть, причем положительная в части защиты бизнеса.

Госорганы обычно не просто оперативно отвечают на наши обращения, но и стараются взаимодействовать с нами. Мы, в свою очередь, обычно не сразу переходим на официальный тон, а стремимся пообщаться, донести проблему, о которой говорит бизнес. Конструктивные взаимоотношения выстроены с прокуратурой. Когда мы обращаемся в этот орган, вопрос решается очень быстро, если запрос бизнеса имеет под собой законные основания.

– Каким образом можно связаться с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Сахалинской области?

– Все наши контакты указаны на сайте бизнес-омбудсмена при президенте РФ. Можно обратиться по телефонам: 8 4242 510-666, 8 914 759-10-00. Факс: 8 4242 510-650. Электронный адрес: sakhalin@ombudsmanbiz.ru. Мы всегда готовы прийти на помощь предпринимательскому сообществу!

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Сентябрь 2017 г.