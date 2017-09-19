Новости
Президент Владимир ПУТИН на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России в Калининграде. Фото пресс-службы главы государства

Президент дал поручения о работе портов

Правительство должно проанализировать, как соблюдаются интересы государства при уплате арендных платежей за пользование инфраструктурой в портах. Также должен появиться механизм использования инвестиционного портового сбора.

Глава государства Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совещания, посвященного развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. Встреча проходила в августе в Калининграде.

Как сообщает корреспондент Fishnews, президент поставил в том числе задачи по морским портам. Правительству поручено до 1 марта проанализировать «деятельность операторов морских портов в части, касающейся соблюдения интересов РФ как акционера при установлении цен и распределении доходов». Также кабмин должен изучить вопрос уплаты государству арендных платежей.

На совещании глава ФАС Игорь Артемьев выступил с предложением плавно повысить тарифы на пользование государственной инфраструктурой в портах. Сейчас стивидоры платят недостаточно, заявил руководитель антимонопольной службы.

К 1 января правительство должно разработать механизм использования доходов от аренды государственной инфраструктуры морских портов, а также инвестиционного портового сбора на развитие морской портовой инфраструктуры.

Напомним, что в июле были внесены изменения в закон о морских портах. Было предусмотрено, что в морском порту может устанавливаться инвестиционный сбор – средства на строительство объектов инфраструктуры морского порта, относящихся к федеральной собственности.

Fishnews

НазадМетки: ФАСкалининградправительство

Похожие новости

19 сентября 2017 года

«Рыбная» повестка Госдумы пополнится еще одним законом

Правительство распорядилось внести в Госдуму законопроект, призванный решить проблему лососевых рыбоводных заводов. Предприятия были лишены возможности получить участок для аквакультуры без торгов.

Ростовская ФАС посчитала форму торгов для аквакультуры неправильной

Управление ФАС по Ростовской области пришло к выводу, что Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства установило неверную форму торгов на право заключения договора пользования рыбоводными участками.

Роспотребнадзор получит контрольную закупку

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит Роспотребнадзору использовать при осуществлении надзора в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом надзоре контрольную закупку.

18 сентября 2017 года

Стратегия ставит рыбакам амбициозные задачи

Участники Международного рыбопромышленного форума обсудили основные параметры стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г., риски проектов с инвестквотами и способы продвижения российской рыбы на внешних рынках.

Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме удалось продемонстрировать инвестиционную привлекательность рыбной отрасли Дальнего Востока, считают в Росрыболовстве. Fishnews обобщил, как проходил ВЭФ для представителей рыбохозяйственного комплекса.

Крабовый флот обновят по сокращенной программе

Количество новых судов для промысла краба, строящихся с прицелом на инвестквоты, будет ограничено. По оценке Росрыболовства, речь может идти примерно о 30 краболовах на Дальнем Востоке и не более 10 – на Северном бассейне.

Лента новостей

19 сентября 2017 года

«Рыбная» повестка Госдумы пополнится еще одним законом

Правительство распорядилось внести в Госдуму законопроект, призванный решить проблему лососевых рыбоводных заводов. Предприятия были лишены возможности получить участок для аквакультуры без торгов.

Траулер «Печора» обеспечивает НАО достойные уловы

С января по август рыбаки Ненецкого автономного округа поймали 11,7 тыс. тонн, освоив годовые квоты по региону более чем на 70%. Большую часть улова добыл новый траулер «Печора».

Ростовская ФАС посчитала форму торгов для аквакультуры неправильной

Управление ФАС по Ростовской области пришло к выводу, что Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства установило неверную форму торгов на право заключения договора пользования рыбоводными участками.

«Нацрыбресурс» рассказал в Питере о перспективах

На выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге «Нацрыбресурс» представил свои инфраструктурные и производственные мощности, рыбопромысловый и вспомогательный флот.

Россия хочет войти в «рыбную» комиссию по двум морям

Российская Федерация намерена стать полноправным членом Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС). Это позволит стране принимать участие в разработке международных мер по управлению промыслом в Средиземном и Черном морях.

Роспотребнадзор получит контрольную закупку

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит Роспотребнадзору использовать при осуществлении надзора в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом надзоре контрольную закупку.

Аквафермера обязали пускать рыбаков на участок

В Ростовской области суд обязал рыбовода не препятствовать спортивно-любительской рыбалке на своем участке. Запретить позволили только лов выращиваемых видов.

18 сентября 2017 года

Плотву без маркировки завернули на границе

Сотрудники управления Россельхознадзора по Оренбургской области запретили ввоз 20 тонн плотвы из Казахстана. «Обратный билет» рыбе выписали из-за отсутствия маркировки.

Стратегия ставит рыбакам амбициозные задачи

Участники Международного рыбопромышленного форума обсудили основные параметры стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г., риски проектов с инвестквотами и способы продвижения российской рыбы на внешних рынках.

«Подводные лодки» НАО отправляются на переплавку

В Ненецком автономном округе очищают озеро Качгорт от брошенных судов, уже утилизировано 16 объектов из 23. Также подрядчики благоустроят прибрежную территорию.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Пришло время гордиться рыбной отраслью России

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

Все материалы

Интервью

Заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, контр-адмирал Андрей ФИЛИМОНОВ

Заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Андрей ФИЛИМОНОВ

Капитанам следует помнить о полноте и качестве документов

Общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере рыболовства и аквакультуры Андрей КОВАЛЕНКО

Бизнес-омбудсмен в сфере рыболовства и аквакультуры

Андрей КОВАЛЕНКО

Новый статус позволит работать эффективнее

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Крабовый промысел ведется в стабильных условиях

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

Глава ассоциации рыбаков Сахалина

Максим КОЗЛОВ

Наша задача – искать общие подходы

Все интервью

Личное мнение

Председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Председатель КС «Севрыба»

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Чтобы отрасль могла «выстрелить», нужно дать ей ружье

Представитель группы «НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

Новые правила оздоровят систему аукционов

Все материалы

Крупным планом

Запасы сардины-иваси, учтенные в 2017 г. в российских водах, существенно превышают данные прошлых лет

Что может показать путина пелагических рыб 2017?

На Сахалине завершается строительство уникального завода по переработке морепродуктов

Дальневосточный краб получит переработку в России

Все материалы

События

Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу

Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.