19 сентября 2017 года

Президент дал поручения о работе портов

Правительство должно проанализировать, как соблюдаются интересы государства при уплате арендных платежей за пользование инфраструктурой в портах. Также должен появиться механизм использования инвестиционного портового сбора.

Глава государства Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совещания, посвященного развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. Встреча проходила в августе в Калининграде.

Как сообщает корреспондент Fishnews, президент поставил в том числе задачи по морским портам. Правительству поручено до 1 марта проанализировать «деятельность операторов морских портов в части, касающейся соблюдения интересов РФ как акционера при установлении цен и распределении доходов». Также кабмин должен изучить вопрос уплаты государству арендных платежей.

На совещании глава ФАС Игорь Артемьев выступил с предложением плавно повысить тарифы на пользование государственной инфраструктурой в портах. Сейчас стивидоры платят недостаточно, заявил руководитель антимонопольной службы.

К 1 января правительство должно разработать механизм использования доходов от аренды государственной инфраструктуры морских портов, а также инвестиционного портового сбора на развитие морской портовой инфраструктуры.

Напомним, что в июле были внесены изменения в закон о морских портах. Было предусмотрено, что в морском порту может устанавливаться инвестиционный сбор – средства на строительство объектов инфраструктуры морского порта, относящихся к федеральной собственности.

Fishnews