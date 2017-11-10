10 ноября 2017 года

В Госдуме не одобрили «рыбацкие» поправки по лесным участкам

Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об использовании лесных участков для рыболовства.

Проект поправок внесли в Государственную Думу парламентарии Сахалинской области. Документ предусматривает внесение изменений в Лесной кодекс и закон о рыболовстве. В пояснительной записке авторы обращают внимание на невозможность законного размещения на землях лесного фонда объектов, необходимых для рыболовства, в частности рыболовецких станов.

Предлагается разрешить строительство в лесах автомобильных дорог, административно-бытовых помещений, в том числе для временного проживания, хозблоков, площадок для хозработ, площадок для автомобилей, автономных электростанций, эллингов для хранения катеров и лодок, судоподъемных сооружений, установку фонарей, знаков для обозначения границ РПУ. Также планируется определить новый вид использования лесов – осуществление рыболовства. При этом предусматривается возведение только временных построек без рубки насаждений.

Законопроект рассмотрели 9 ноября на заседании Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Депутаты решили, что поправки не могут быть рекомендованы к принятию в первом чтении, сообщили Fishnews в пресс-службе комитета.

Участники заседания напомнили, что 17 июня 2017 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект № 140177-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и особо защитных участков лесов». Этот документ предлагает иной подход к регулированию вопросов использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов.

Предлагаемый законопроект предусматривает внесение поправок в правовые нормы о рыбопромысловых участках. Между тем, с 1 января 2019 г. эти нормы признаются утратившими силу в соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон о рыболовстве в прошлом году.

Также в комитете обратили внимание: законопроект не учитывает, что части 1 и 2 статьи 38 Лесного кодекса в новой редакции излагает закон от 1 июля 2017 г. № 143 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)».

Депутаты отметили, что в соответствии с законопроектом промышленное и прибрежное рыболовство относится к сельскохозяйственной деятельности, тогда как сельское хозяйство и рыболовство относятся к разным отраслям экономики и имеют разное законодательное регулирование.

В комитете добавили, что к рассматриваемому законопроекту имеются замечания Государственно-правового и Экспертного управлений президента, Минсельхоза, Минприроды.

По мнению участников заседания, проблемы, связанные с использованием земель лесного фонда для целей рыболовства, необходимо решать комплексно, наряду с проблемами, связанными с порядком использования водных объектов в лесном фонде, строительством гидротехнических и иных сооружений на лесных землях, установлением прав на лесные участки и т.д. Было отмечено, что соответствующий законопроект сейчас разрабатывается правительством.

Fishnews