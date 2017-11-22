22 ноября 2017 года

В распределении квот пригодится калькулятор

На сайте Росрыболовства нужно создать открытый калькулятор для расчета долей квот на новый период – об этом заявили члены Общественного совета при федеральном агентстве. Обеспечить для предприятий возможность заранее подсчитать лимиты и сопоставить их с расчетами Росрыболовства ранее предложила ВАРПЭ.

Одно из полномочий общественного совета – рассматривать проекты нормативно-правовых актов, которые готовятся при участии Росрыболовства, поэтому тема перезакрепления долей – стержневая, отметил на заседании 21 ноября президент ВАРПЭ Герман Зверев. В рамках обновленного закона о рыболовстве были подготовлены проекты постановлений по распределению квот, эти документы прошли процедуру оценки регулирующего воздействия, рассматривались отраслевыми объединениями.

По итогам августовской встречи с представителями рыбной промышленности премьер Дмитрий Медведев дал поручение Минсельхозу о том, какие моменты должны быть учтены при подготовке акта о распределении промышленных и прибрежных квот. Речь шла об установлении срока подачи заявок, позволяющего устранить возможные технические ошибки и повторно подать обращения, а также об обеспечении открытости расчета долей – на важность этого указывал на совещании с премьером руководитель ВАРПЭ.

«Наши предложения заключались в том, чтобы изменить процедуру, сделать ее более открытой, прозрачной», – отметил на заседании общественного совета Герман Зверев.

15 ноября Росрыболовство направило в Минсельхоз доработанные редакции документов, сообщает корреспондент Fishnews. Очень важно, чтобы новые проекты также прошли процедуру ОРВ, ведь они существенно преобразованы, подчеркнул президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий. Также он обратил внимание на то, насколько важно обсудить попытки исключения отдельных видов водных биоресурсов из общей системы регулирования.

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук сообщил, что протестирована математическая модель расчета долей для Северного и Дальневосточного бассейнов. «Я считаю, что мы сможем отрегулировать вместе все вопросы. Мне кажется, максимально мы готовы к тому, чтобы заявочную кампанию провести организованно и системно максимально. Уйти от ошибок, уйти от человеческого фактора, максимально прозрачно все сделать», – заявил представитель агентства.

В итоговом решении Общественный совет заявил о необходимости провести повторную процедуру оценки регулирующего воздействия проектов, устанавливающих порядок перезаключению договоров. Также члены совета полагают, что нужно создать на сайте Росрыболовства открытый калькулятор расчета долей, позволяющий предприятию самостоятельно рассчитать лимиты и сопоставить результат с расчетами федерального агентства.

Напомним, что Общественный совет заявил о недопустимости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве.

Fishnews