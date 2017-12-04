04 декабря 2017 года

Борьбу с браконьерством на Байкале хотят усилить

В следующем году охране биоресурсов Байкала собираются уделить особое внимание. Представители силовых ведомств обсудили в Росрыболовстве планы по борьбе с браконьерством на уникальном озере.

В совещании участвовали представители Генпрокуратуры, Погранслужбы ФСБ России, Росгвардии, МВД. Федеральное агентство по рыболовству представляли и сотрудники центрального аппарата, и территориальных управлений. Провел заседание замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В 2018 г., помимо ежегодных ключевых операций рыбоохраны («Осетр – Амур», «Весенний нерест», «Артемия-циста», «Тихоокеанский лосось»), Росрыболовство планирует сосредоточиться на ликвидации браконьерского промысла на Байкале, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Илья Шестаков отметил, что в 2018 г. работу госинспекторов и межведомственное взаимодействие в зоне ответственности Ангаро-Байкальского теруправления предстоит вывести на качественно новый уровень.

«В регионе вступил в силу запрет на вылов омуля, да и в целом ситуация там традиционно непростая, так что проблематике Байкала в 2018 году необходимо уделить особое внимание. Еще раз посмотрим, как обстоит дело с межведомственным взаимодействием, какие возникают сложности, будем на межведомственном уровне их точечно устранять», – сказал глава Росрыболовства.

Напомним, в 2016 г. президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о целесообразности ограничения промысла байкальского омуля. Росрыболовство инициировало запрет на промысел этой рыбы с одновременным увеличением ее искусственного воспроизводства. Приказом Минсельхоза с 1 октября 2017 г. введен полный запрет на промышленную добычу омуля и ограничен его любительский лов. Одновременно усилены рыбоохрана и мероприятия по восстановлению популяции.

Так, инспекторы Ангаро-Байкальского теруправления и оперативная группа «Сарма» в ходе операции «Осенний нерест – 2017» провели 840 рейдов, выявили около 500 нарушений закона о рыболовстве, в следственные органы направлено 73 материала с признаками уголовно наказуемых действий, отметили в ФАР. Проведено 235 совместных рейдов с полицией, впервые в рыбоохранных мероприятиях приняли участие сотрудники Росгвардии. Госинспекторы Росрыболовства и специалисты УФСБ Бурятии проверяли места предполагаемой скупки омуля.

В этом году Ангаро-Байкальское теруправление и Главрыбвод предприняли беспрецедентные меры по отлову производителей байкальского эндемика для искусственного воспроизводства, подчеркнули в федеральном агентстве. В местах отлова были установлены онлайн-видеокамеры, на стационарных постах у нерестовых путей постоянно сменялись инспекторы и полицейские, вели постоянное дежурство инспекторы ГИМС. Это позволило заготовить рекордные 13 тонн производителей и заложить на инкубацию 121,5 млн икринок.

Fishnews