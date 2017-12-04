04 декабря 2017 года

Крабовый шок

«Крабовые новации» неизвестных авторов всколыхнули отрасль. Впереди и без того непростой период: перезакрепление долей квот, распределение квот на инвестиционные цели. А тут важнейшие объекты промысла – крабы – предлагают изъять из общей системы.

Речь, напомним, шла о том, чтобы распределить лимиты на аукционе, причем не на 15 лет, а на 10, и не выделять по крабам инвестиционные квоты.

Первое, о чем заявили эксперты отрасли: зачем возвращаться к механизму, который уже показал негативные результаты в начале 2000-х? «Чем дальше в прошлое уходят аукционы как основной способ закрепления квот на вылов водных биоресурсов, тем более жесткими становятся оценки социально-экономических результатов этого эксперимента. Уже нет сомнений в том, что три года аукционов стали «черной дырой» для рыбной отрасли и многие отраслевые болезни возникли именно тогда. Рецидив «аукционной лихорадки» приведет к оживлению болезнетворных штаммов в выздоравливающем организме», – отметил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев.

Для того чтобы высказаться об угрозах «крабового передела», руководители компаний и ассоциаций из разных регионов приехали на заседание Общественного совета при Росрыболовстве. Никогда еще, пожалуй, эта площадка не собирала столько рыбопромышленников, сообщает корреспондент Fishnews.

Компании в отрасли многопрофильные: если они лишатся возможности добывать такой валютоемкий объект, как краб, это отразится и на промысле и переработке других видов водных биоресурсов. Право на перезаключение договоров о закреплении долей квот – базовый принцип законодательства о рыболовстве.

Исключение даже одного объекта расшатывает всю систему и бьет по инвестиционному климату в отрасли – об этом говорили практически все участники заседания. Инвесторы отмечали, что они уже заказали новые суда, начали реализацию проектов по постройке береговых заводов под инвестквоты. Это требует серьезных вложений, а значит, возможности отстаивать право вылова на аукционах у них уже не будет.

Проблема, как показали обсуждения, многогранна. Один из аспектов – судьба предприятий, которые несут особую социальную нагрузку. В частности, рыбокомбинат «Островной» на Шикотане.

Авторы «крабовых новаций» заявили, что у компаний, которые специализируются на промысле ценного биоресурса, накопленной нераспределенной прибыли хватит для участия в торгах. При этом они сослались на результаты майского аукциона, когда за право добычи предприятия отдали порядка 25 млрд рублей. Видимо, одним из результатов новых аукционов должно стать быстрое пополнение бюджета. Но ссылаться при подсчетах на итоги майских торгов неправильно: столь серьезные деньги компании вложили, опираясь на право перезаключения договоров. Кроме того, продавались наиболее ценные промысловые виды, районы их лова максимально близки к рынкам сбыта, оптимальны сроки добычи, перечисляет президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Еще одна угроза, с которой может столкнуться отрасль после введения аукционов как основного способа распределения крабовых квот, – иностранное влияние. Такие последствия уже наблюдались в начале 2000-х, напомнил руководитель АДК. Отрасль тогда не представляла интереса для российских банков, и отечественным компаниям приходилось обращаться за деньгами к иностранцам. Здесь как раз впору задуматься антимонопольной службе.

Президент Владимир Путин, получив предложения о «крабовых новациях», поручил рассмотреть их своей администрации. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил помощнику президента Андрею Белоусову позицию профильной Комиссии РСПП о том, к каким последствиям может привести возвращение в отрасли аукционов.

Неизбежным результатом отмены базового принципа закрепления ресурса станет обвальное падение инвестиций, резкое ухудшение инвестиционного климата в отрасли и появление острых социально-экономических проблем в прибрежных регионах – к таким выводам пришли эксперты рыбного хозяйства.

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