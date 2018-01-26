Президента ВАРПЭ выдвинули в делегаты съезда

26 января 2018 года
В госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса» скорректируют показатели и увеличат финансирование основных направлений, сообщает Росрыболовство. Планируется продолжить работу по реконструкции порта на Камчатке, начать постройку селекционно-племенного центра в Карелии.
Правительство Камчатки утвердило стратегию социально-экономического развития края до 2030 г. Отдельное внимание в документе посвящено рыбохозяйственному комплексу.
25 января 2018 года
Два новых рыбоперерабатывающих завода на северо-восточном побережье Камчатки построили и подготовили к приемке сырца инженеры ООО «Технологическое оборудование». Сейчас компания готовится к решению задачи повышенной сложности – монтажу первого в крае завода глубокой переработки рыбы.
Обеспечить успешное перезакрепление за предприятиями Камчатского края долей квот – основная задача на 2018 г., отмечает зампред правительства – министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын.
Рыбохозяйственные предприятия вышли на первые позиции в ежегодном конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017». Компания «Океанрыбфлот» одержала победу в номинации «За динамичное развитие бизнеса», «Гидрострой» – в номинации «За вклад в социальное развитие территорий».
23 января 2018 года
Президентом Межрегиональной Ассоциации «Ярусный промысел» избран Вячеслав Бычков. С прошлого года он работал в объединении в должности вице-президента.
26 января 2018 года
Проверки соблюдения норм безопасности непосредственно в районе промысла помогут снизить количество морских ЧП, полагает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.
Рыбокомбинат «Островной» станет первым резидентом ТОР «Курилы». Корпорация развития Дальнего Востока поддержала проект компании по созданию высокотехнологичного комплекса.
В столице продолжается работа по вопросам распределения инвестквот. После того как межведомственная рабочая группа завершит свою часть процесса, к рассмотрению документов от заявителей приступит специальная комиссия.
Привлечь больше участников товарных рынков к биржевой торговле можно за счет налоговых и таможенных преференций, а также конкурентной цены и эффекта демонополизации, считает глава ФАС Игорь Артемьев.
В госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса» скорректируют показатели и увеличат финансирование основных направлений, сообщает Росрыболовство. Планируется продолжить работу по реконструкции порта на Камчатке, начать постройку селекционно-племенного центра в Карелии.
Об итогах работы отрасли рассказали в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства. В ведомстве отметили активное развитие товарной аквакультуры. Ожидается, что в 2018 г. объемы выращивания достигнут 40 тыс. тонн.
Правительство Камчатки утвердило стратегию социально-экономического развития края до 2030 г. Отдельное внимание в документе посвящено рыбохозяйственному комплексу.
Мексика в последние годы предпринимает экстраординарные меры для защиты морских обитателей от браконьеров. Однако рыбаки и наркокартели, причастные к ННН-промыслу, оказывают сопротивление.
25 января 2018 года
Какие вопросы важно поднять на Всероссийском съезде рыбаков, обсудили на собрании членов Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. АРПП планирует направить на важнейшее для отрасли мероприятие более 20 делегатов.
Профилактика браконьерства и подготовка общественных инспекторов-наблюдателей вошли в план работы Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна на 2018 г.