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ПАО «Океанрыбфлот» выдвинуло для участия во Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства 12 делегатов. Фото пресс-службы компании

Президента ВАРПЭ выдвинули в делегаты съезда

Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний – «Океанрыбфлот» – выдвинула для участия во Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства 12 делегатов. Среди них не только руководство и сотрудники предприятия, но и губернатор Камчатки Владимир Илюхин и президент ВАРПЭ Герман Зверев.

ПАО «Океанрыбфлот» стало одной из первых организаций, выдвинувших делегатов на IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ. Своими представителями на важнейшем для отрасли мероприятии компания избрала 12 человек. Это генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений Новоселов, капитан-флагман Сергей Кислов, начальник службы безопасности мореплавания Сергей Кужилко, начальник кадровой службы Сергей Коргун, старший помощник капитана Андрей Стрельцов, старший механик Виктор Ермаков, помощник капитана по добыче Анатолий Черных, помощник капитана по производству Сулейман Мустафаев, боцманы Федор Агаськин и Артем Беккерман.

По правилам, делегатов на съезд выдвигают предприятия, специализирующиеся на рыболовстве, рыбоводстве, переработке рыбы и морепродуктов, сообщает корреспондент Fishnews.

Делегатами от «Океанрыбфлота», помимо руководства и сотрудников компании, также выдвинуты губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев. Отметим, что руководитель ВАРПЭ родился и вырос на Камчатке.

Компания «Океанрыбфлот» – предприятие с полувековой историей – одержало победу в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017» в номинации «За динамичное развитие бизнеса».

Fishnews
НазадМетки: РСППварпэкамчатка

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