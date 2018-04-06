06 апреля 2018 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

На этой неделе особое внимание привлекло начало заявочной кампании по закреплению долей квот на новый период и аукционы на понижение в рамках распределения квот на инвестиционные цели.

Заявочной кампании дали старт

Предстоящие месяцы определят будущее отрасли на долгие годы. Госорганы открыли прием заявок о закреплении долей квот на новый период. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на коллегии ведомства подчеркнул, что заявочная кампания – приоритет работы на 2018 г. Глава федерального агентства пообещал решить вопрос с договорами, срок действия которых истекает не 31 декабря нынешнего года, а раньше.

Информация о распределении квот собрана на сайте Росрыболовства в специальной рубрике. На этой неделе в разделе появились новые ответы на вопросы по заявочной кампании, о чем Fishnews сразу же сообщил своим читателям. Также на этой неделе были опубликованы рекомендованные формы заявок для тех, кто хочет получить доли квот добычи во внутренних водных объектах или перезаключить договор, срок действия которого истекает после 2018 г.

Популярные инвестквоты

Впервые в Росрыболовстве проведены аукционы на понижение – процедуры в рамках распределения квот на инвестиционные цели. Такие торги прошли среди компаний, заявивших проекты по строительству судов для Северного бассейна, и компаний, выразивших готовность строить суда и заводы под квоты на Дальнем Востоке.

По Северному бассейну также должен был пройти аукцион на понижение под береговые заводы. Однако торги перенесли в связи с решением ФАС.

Потребительская забота

Большое количество стратегий утверждается в нашей стране. А каждая стратегия требует плана мероприятий. На этой неделе правительство выпустило сразу две таких дорожных карты – по реализации Стратегии госполитики в области защиты прав потребителей и Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Особые надежды власти возлагают на сервисы по проверке маркировки товаров. Для повышения грамотности потребителя, судя по всему, развернут целую информационную кампанию – тут вам и формирование новостного агрегатора, и телепередачи, и создание специального СМИ. Интересно, к каким результатом приведет воплощение этих планов в реальность?

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru