Сейчас в рыбной отрасли происходят большие изменения: вводится механизм инвестиционных квот, вступил в силу техрегламент ЕАЭС, начинают действовать новые требования по опломбировке технических средств контроля на судах, готовится к внедрению электронный промысловый журнал. Эти нововведения, по мнению рыбаков, иногда несут не только благо, но и определенные неудобства. О проблемах и перспективах для отраслевого бизнеса корреспонденту «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал директор компании «Интеррыбфлот» Руслан Закревский .

– Руслан Александрович, сегодня одна из самых актуальных тем – инвестиционные квоты. С момента выхода изменений в законе о рыболовстве прошло больше года. В мае выпущены соответствующие постановления правительства. Есть ли у вас претензии, замечания по этим документам? Будет ли «Интеррыбфлот» участвовать в заявочной кампании?

– Мы отлично знакомы с этой темой, претензий к самой идее в целом, конечно, нет. Что касается замечаний по документам, то их уже неоднократно озвучивали и «Интеррыбфлот», и другие компании через отраслевые объединения, в том числе Ассоциацию «Ярусный промысел» и Ассоциацию добытчиков краба Дальнего Востока. А если при распределении инвестквот на практике будут соблюдаться цели и задачи, которые руководство страны ставило при разработке нормативной базы, то любые претензии и замечания станут неуместны.

Строить суда под инвестквоты будем однозначно: компании нужны ярусоловы, крабовый флот и траулеры. Но сперва необходимо очень грамотно рассчитать финансирование этих проектов, чем мы сейчас и занимаемся.

– С 1 сентября вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза о безопасности рыбы и рыбопродукции. Готов ли «Интеррыбфлот» к его требованиям?

– К действию техрегламента мы готовы. Конечно, в том числе потому, что срок аттестации судов отложили. Однако, по нашему мнению, рыбакам легче не станет – возрастет контролирующая нагрузка.

– А даст ли, по-вашему, рыбопромышленникам преимущество оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде, которое со следующего года станет обязательным?

– Я считаю, это, конечно, облегчит документооборот, не нужно будет собирать бумаги, везти их, все это можно будет подавать в электронном виде. И, насколько я знаю, все документы будут принимать по принципу «одного окна», процесс упростится.

«Интеррыбфлот» сейчас тренируется, пробует оформлять такие ВСД в тестовом режиме. Достаточно удобно, экономится время: ты сам набираешь документ, а ветеринарный специалист его заверяет. В целом идея хорошая, и если она будет нормально работать, всем станет только легче.

– В июле Росрыболовство выпустило методические рекомендации по опломбированию оборудования, входящего в состав технических средств контроля. Опломбировать ТСК в соответствии с этими рекомендациями компании должны были до 1 сентября, впоследствии переходный период продлили до конца года. Реально ли, по вашему мнению, уложиться в этот срок?

– Мы – уложились, «Интеррыбфлот» уже на всех судах опломбировал ТСК по новым правилам. Однако я считаю, что период опломбировки стоило изначально установить до конца года и не заставлять рыбаков нервничать. Многие компании частично или полностью привели свои пароходы в соответствие с рекомендациями до 1 сентября, но это стоило бизнесу огромных убытков.

– Компания уже больше года принимает участие в тестировании ПТК «Электронный промысловый журнал». Заметны ли улучшения в работе программного комплекса?

– ЭПЖ у нас установлен на двух пароходах, будет возможность – поставим и на другие суда. Программа постепенно совершенствуется, но двух самых важных изменений по-прежнему нет. Во-первых, разрешения на промысел автоматически не попадают в ЭПЖ. Во-вторых, в электронный промысловый журнал автоматически не вносятся изменения по этим разрешениям – добавления объектов, орудий промысла и пр. Это не ошибка, а, скажем так, недореализация ЭПЖ. Разработчики знают про это и собираются исправить, добавить в программный комплекс новые функции, потому что без них использовать ЭПЖ очень сложно. Многие компании из-за этого отказались от тестирования.

– «Интеррыбфлот» планирует развивать промысел скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). Компания уже начала добычу в этом году?

– После промысла тихоокеанского кальмара планируем перевести флот на добычу скумбрии и иваси. Сдавать уловы будем на рыбокомбинат «Островной» на Шикотане. Нужно учитывать, что у мороженой иваси небольшие сроки годности. Сколько сможем, наморозим, сколько сможем, доставим в охлажденном виде, по максимуму забьем завод сырьем.

– Компания начала активно осваивать тихоокеанский кальмар, недавно решился вопрос о его поставках в Китай, на очереди японский рынок. Азия сильно заинтересована в этом моллюске?

– Мы первыми обратили внимание на тихоокеанский кальмар в прошлом году, практически всю квоту выбрали по Западному Сахалину. В 2017 году к промыслу присоединились и другие компании.

Азиатские страны весьма заинтересованы в этом объекте. Тихоокеанский кальмар очень интересен японским переработчикам, у них сейчас довольно высокий спрос на это сырье.

Вопрос поставок в Японию озвучивался на 33-й сессии Российско-Японской комиссии по рыболовству в декабре 2016 года в Токио. Также эту тему поднимали на шестом заседании Подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам 24 июля в префектуре Тояма. Японские переработчики уже сами просят Министерство экономики, торговли и промышленности добавить квоту по импортным поставкам.

Планируем вновь инициировать обсуждение этого вопроса на 34-й сессии Российско-Японской комиссии по рыболовству в конце года. Надеюсь, японский рынок скоро откроется для тихоокеанского кальмара из России.

– «Интеррыбфлот» готовит себе некоторые кадры самостоятельно – помогает курсантам и студентам получать профильное образование. Сколько ребят сейчас учится по этой программе?

– Хочу отметить, что в этом году у нас выпустился первый готовый специалист. Он получил диплом электромеханика и собирается принять дела уже в ноябре. Договор с компанией составлен на пять лет.

Сейчас с помощью «Интеррыбфлота» получают образование шесть человек: три будущих электромеханика, два штурмана и один рефмеханик. В этом году поступили еще пять абитуриентов. Это ребята с Сахалина (на рефмеханика), Ульяновской области (на штурмана), Башкирии (двое на штурманов) и Челябинской области (на электромеханика).

В данный момент три человека направлены на производственную практику.

– А как устроена практика на судах «Интеррыбфлота»? Получают ли ребята необходимые профессиональные знания и навыки? На недавней конференции по безопасности мореплавания отраслевые вузы подняли такую проблему: курсантов в основном используют на судах как обработчиков.

– Наши ребята обучаются на судах работе по своим будущим специальностям положенные восемь часов в сутки, ну а потом по желанию ходят еще на подвахты и получают за это дополнительный пай. То есть нужные знания на «боевых постах» они получают, мы за этим следим, капитаны не привлекают курсантов к рыбообработке по своему усмотрению.

– Какие проблемы вы бы отметили как особо актуальные, что сейчас мешает работать «Интеррыбфлоту» и другим компаниям?

– Проблемы все те же. Например, по-прежнему актуален вопрос с контрольными точками. Мы уже давно выносим его на обсуждение и ждем решения от властей. Считаем, что требование по прохождению контрольных пунктов российскими добывающими судами нужно исключить, эти точки просто не нужны. Диалог продолжается.

Кроме пограничного, проблемы приносит и таможенный контроль: сильно страдаем от того, что не можем завезти свою тару в Россию, не заплатив пошлину. По мнению компании, это судовые припасы, так же как топливо, вода, продукты питания – мы же их не декларируем как товар, хоть и закупаем за границей, ведь это для собственного потребления. Тара, в том числе нитки для мешков, например, – это расходный материал.

Вопрос неоднократно поднимался, у таможенников своя точка зрения, у нас – своя. Насколько мне известно, некоторые компании даже выигрывали суды, однако у таможни такая позиция: эта компания выиграла суд, значит, им можно завозить тару как припасы, а остальным – нельзя. То есть прецеденты не работают. Так что «Интеррыбфлоту» тоже придется вступать в судебный спор, мы сейчас в стадии разбирательства.

– Но, несмотря на все препоны, дела у компании идут неплохо?

– Да, «Интеррыбфлот» в этом году приобрел три среднетоннажные шхуны, провел их модернизацию, пробуем добывать палтуса донными сетями (раньше мы его ловили ярусами). При промысле донными сетями рыбу должны меньше объедать косатки. Сейчас осваиваем новый промысел. Результаты неплохие.

Кроме того, два из этих трех судов легко переоборудуются под вылов сайры. Один пароход уже приступил к промыслу.

Увеличение флота потребовало расширить штат специалистов и перебраться в более просторное помещение. Поэтому в августе мы сменили адрес – переехали на мыс Чуркин во Владивостоке. «Интеррыбфлот» теперь располагается в отдельно стоящем здании – трехэтажном, со своей парковкой, там нашим офисным сотрудникам гораздо комфортнее и удобнее работать. Это большой шаг для компании. Теперь нас можно найти по новому адресу: Владивосток, улица Дубовая, 6б.

Алексей СЕРЕДА, журнал «Fishnews – новости рыболовства»

Сентябрь 2017 г.