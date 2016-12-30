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Счастливого Нового года и Рождества!

А отрасли желаем…

Настала пора загадывать желания, подводить итоги и строить планы. Fishnews решил спросить представителей рыбацкого сообщества, чего они желают отрасли в 2017 году:

Президент ВАРПЭ Александр Фомин: Рыбохозяйственная отрасль – это прежде всего люди, которые в ней работают. Поэтому рыбакам и рыбопереработчикам, ученым и преподавателям, капитанам и рыбинспекторам, журналистам и многим другим работникам, связавшим свою жизнь с жизнью отрасли, хочется пожелать здоровья, семейного достатка и благополучия, удачи, мира и исполнения задуманных планов в 2017 году. И если у них все будет нормально, то и отрасль будет процветать».

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько: Российские рыбаки, несмотря на все сложности, продолжают свой нелегкий труд, обеспечивая вкусным и полезным продуктом в том числе и внутренний рынок. Хотелось бы в новом году пожелать труженикам отрасли, их родным и близким здоровья, счастья и успехов. Пусть в делах вам сопутствует удача!

Глава представительства «Альфа Лаваль» по Дальнему Востоку РФ Александр Малков: Наверно, главное пожелание для отрасли – развитие. А для рыбного хозяйства это подразумевает освоение новых видов промысла и производства новой рыбопродукции высокого качества. Идите в ногу со временем, смелее пробуйте новые для себя решения и всегда выбирайте лучшее.

Генеральный директор ООО «Курильский универсальный комплекс» Александр Кан: Отрасли хотим пожелать стабильности, эффективности и возрождения чувства гордости за профессию. Чтобы количество добываемых водных биоресурсов перерастало в качество.

Генеральный директор Дальневосточного аукционного рыбного дома Сергей Лелюхин: Прежде всего всем работникам отрасли и их семьям я хотел бы пожелать здоровья и удачи, без которой не обойтись в море, а также личного счастья.

Что касается важных событий в отрасли в уходящем году, отметил бы прорыв в развитии биржевых и аукционных технологий по реализации рыбопродукции. В соответствии с поручениями президента РФ на биржевые торги были допущены иностранные участники, т.е. компании – не резиденты. Хотелось бы, чтобы в 2017 году эта сфера получила как можно более активное развитие. Тем более что, как показывает практика, те, кто начинает осваивать подобные технологии, оказываются в выигрыше.

Председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов: Поздравляю всех рыбаков и тех, кто связан с нашей отраслью, с годом, который удачно заканчивается, несмотря на все перетряски и сложности.

Надеюсь, что и следующий год будет не хуже. Хотелось бы, чтобы 2017-й был объявлен годом борьбы с излишними контрольно-надзорными функциями. Эта проблема стоит уже несколько лет, и продвижения не наблюдается. Если эти путы удастся снять в 2017 году – это как минимум прибавка 10-15% к пищевой рыбопродукции и к оживлению отрасли.

Пожелал бы в предстоящие новогодние праздники спокойствия, уверенности в своей профессии, в нашем рыбацком деле, хороших уловов, семь футов под килем, как говорится, и не иметь «квот под киль».

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Георгий Мартынов: Отрасли я бы пожелал развития. На последние числа декабря вылов составил 4,6 млн тонн. Это несомненный прогресс, такого не было за последние 15 лет. Пожелал бы, чтобы в следующем году мы эту цифру максимально приблизили к 5 млн тонн. Причем чтобы достаточно большой процент добычи был за счет дальневосточной сардины-иваси.

Второе, что бы я пожелал всем работникам нашей отрасли, - прийти к консенсусу по порядку предоставления квот под инвестиции. Чтобы мы в первом полугодии выработали единую позицию и чтобы это решение президента пошло на пользу, на развитие рыбного хозяйства.

Ну и третье, приморское, – пожелал бы всем – и Росрыболовству, и «Национальным рыбным ресурсам», и портовикам – закончить работу по предоставлению гидротехнических сооружений портовым предприятиям на 49 лет. И дальнейшего развития береговой и портовой инфраструктуры.

Редакция Fishnews: Друзья, от всей души и мы хотим поздравить вас с наступающим новым годом! Хотим пожелать, чтобы вы смелее шли навстречу переменам. Пусть у каждого они будут свои, большие или маленькие – не важно, главное, чтобы они обязательно были долгожданными и позитивными.

Fishnews

НазадМетки: варпэдальний востокросрыболовство

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