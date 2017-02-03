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Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Евгений Кац: Наша главная задача – эффективное правоприменение

Цель регулятора – не в увеличении количества принятых законов или постановлений, а в том, чтобы эти решения работали на благо отрасли, подчеркнул директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац.

Прошедший год выдался щедрым на изменения в законодательстве, затрагивающие рыбохозяйственный комплекс. Базовый закон о рыболовстве подвергся основательной перекройке, уже в конце декабря Министерство сельского хозяйства направило в правительство проекты подзаконных актов по инвестиционным квотам.

«Формально по ним имеются разногласия, которые, как мы ожидаем, в ближайшее время будут обсуждаться с федеральными органами исполнительной власти, - рассказал в интервью Fishnews директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац. - В частности, у нас оставались разногласия, касающиеся участия Минпромторга в деятельности по оценке инвестиционных проектов и по контролю их реализации, в первую очередь по строительству судов рыбопромыслового флота».

Начальник департамента также отметил разногласия с Минвостокразвития, которые следуют из поручений вице-премьера Юрия Трутнева и в основном касаются иных подходов к порядкам, определяемым подзаконными актами, а также особенностей Дальневосточного федерального округа. Они уже были предметом рассмотрения на совместном совещании заместителей председателя правительства Аркадия Дворковича и Юрия Трутнева, и, видимо, по ним будет принято окончательное решение, считает Евгений Кац.

Он добавил, что есть еще некоторые вопросы со стороны Минэкономразвития, которые, как ожидается, тоже будут сняты, потому что дополнительно прорабатывались уже после оформления разногласий.

Безусловно, потребуется юридико-техническая отработка актов, обратил внимание руководитель подразделения Минсельхоза. По его словам, скорее всего, после рассмотрения всех разногласий проекты актов будут с конкретными уточнениями направлены в Минсельхоз для повторного внесения в окончательной редакции.

«Нам установлены достаточно жесткие сроки – подчеркнул собеседник Fishnews. - В поручениях президента, в том числе последних декабрьских, были даны дополнительные уточнения, которые необходимо отразить в проектах актов. В феврале мы обязательно должны эту работу завершить. По крайней мере, мы делаем все, чтобы так и было».

Евгений Кац отметил, что чем раньше эти требования и порядки примут окончательный вид, тем быстрее хозяйствующие субъекты увидят правила игры, смогут в них разобраться и принять свои инвестиционные проекты, реализовать свои бизнес-планы. «Мы старались все решения сфокусировать именно в этих актах правительства, чтобы документы были практически прямого действия и не требовали каких-то дополнительных согласований и сложных процедур», - сообщил глава департамента.

Говоря о законопроектах, запланированных к рассмотрению на весенней сессии Госдумы, он обратил внимание, что любой законодательный либо иной нормативный акт – это достаточно серьезное решение. «В отличие от добычи водных биоресурсов, где тонны имеют значение, перед нами не стоит цель сделать как можно больше законов, постановлений или приказов и отчитаться, что в весеннюю или осеннюю сессию мы напринимали кучу документов. Мы ориентируемся в первую очередь на важность этих решений для отрасли», - подчеркнул руководитель подразделения Минсельхоза.

Собеседник Fishnews рассказал, в частности, что законопроект, который должен устранить расхождения по «прибрежке», внесен в правительство и в дальнейшем будет направлен в ГПУ президента для оценки. Если к нему не будет принципиальных вопросов, он поступит в Госдуму. «Сейчас он в высокой степени проработки, и если администрация президента эту техническую правку поддержит, мы надеемся на его ускоренное принятие», - отметил Евгений Кац.

Полный текст читайте в разделе «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: аквакультураправительство

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