Прошедший год выдался щедрым на изменения в законодательстве, затрагивающие рыбохозяйственный комплекс. По некоторым направлениям, например, в аквакультуре коррективы вносились точечно, но базовый закон о рыболовстве подвергся основательной перекройке. Однако цель регулятора – вовсе не в увеличении количества принятых законов или постановлений, а в том, чтобы эти решения работали на благо отрасли, не порождая новые барьеры, считает директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений Кац . В интервью Fishnews он дал оценку состоянию нормативно-правовой базы отрасли и рассказал о приоритетных направлениях работы на ближайшие месяцы.

– Евгений Семенович, перед новым годом Минсельхоз направил в правительство проекты подзаконных актов по инвестиционным квотам. В какие сроки они могут быть утверждены и каким образом будут дорабатываться на площадке правительства?

– Сейчас эти акты прорабатываются в правительстве. Формально по ним имеются разногласия, которые, как мы ожидаем, в ближайшее время будут обсуждаться с федеральными органами исполнительной власти. В частности, у нас оставались разногласия, касающиеся участия Минпромторга в деятельности по оценке инвестиционных проектов и по контролю их реализации, в первую очередь по строительству судов рыбопромыслового флота.

Как известно, у нас были разногласия с Минвостокразвития, которые следуют из поручений вице-премьера Юрия Трутнева и в основном касаются иных подходов к порядкам, определяемым подзаконными актами, а также особенностей Дальневосточного федерального округа. Они уже были предметом рассмотрения на совместном совещании заместителей председателя правительства Аркадия Дворковича и Юрия Трутнева, и, видимо, по ним будет принято окончательное решение.

Есть еще некоторые вопросы со стороны Минэкономразвития, которые, мы думаем, тоже будут сняты, потому что они дополнительно прорабатывались уже после оформления разногласий.

Безусловно, потребуется юридико-техническая отработка актов. Скорее всего, после рассмотрения всех разногласий проекты актов будут с конкретными уточнениями направлены в Минсельхоз для повторного внесения в окончательной редакции.

Нам установлены достаточно жесткие сроки. В поручениях президента, в том числе последних декабрьских, были даны дополнительные уточнения, которые необходимо отразить в проектах актов. В феврале мы обязательно должны эту работу завершить. По крайней мере, мы делаем все, чтобы так и было.

Мы понимаем, что чем раньше эти требования и порядки примут окончательный вид, тем быстрее хозяйствующие субъекты увидят правила игры, смогут в них разобраться и принять свои инвестиционные проекты, реализовать свои бизнес-планы. Мы старались все решения сфокусировать именно в этих актах правительства, чтобы документы были практически прямого действия и не требовали каких-то дополнительных согласований и сложных процедур.

– Какие законопроекты, касающиеся рыболовства и аквакультуры, запланированы к рассмотрению на весенней сессии Госдумы? В частности, как обстоят дела с законопроектом, который должен устранить расхождения по «прибрежке»?

– Давайте сразу договоримся: любой законодательный либо иной нормативный акт – это достаточно серьезное решение. В отличие от добычи водных биоресурсов, где тонны имеют значение, перед нами не стоит цель сделать как можно больше законов, постановлений или приказов и отчитаться, что в весеннюю или осеннюю сессию мы напринимали кучу документов. Мы ориентируемся в первую очередь на важность этих решений для отрасли.

Среди проектов, которые включены в график весенней сессии, пожалуй, самый обсуждаемый – закон о любительском рыболовстве, и по нему ведется активная работа с Думой. Есть поручение о подготовке поправок, которые бы актуализировали текст этого законопроекта исходя из изменений других норм законодательства. С учетом того, что состав Госдумы после выборов обновился, мы плотно взаимодействуем с профильным комитетом, для того чтобы депутаты нового созыва хорошо понимали этот законопроект и его чрезвычайную социальную значимость.

Несмотря на то, что нынешний вариант можно назвать компромиссным, дискуссии вокруг законопроекта о любительском рыболовстве не заканчиваются. Рыбаков-любителей в нашей стране достаточно, и многие видят различные варианты правового регулирования тех или иных отношений. Эта работа очень сложная, к сожалению, именно поэтому закон до сих пор не принят. Кроме того, очень важно определиться и со сроками его вступления в силу, чтобы закон не стал новым административным барьером или ограничением. Его реализация тоже должна осуществляться очень слаженно и постепенно.

Еще с прошлого созыва в Думе остается законопроект, направленный на решение ряда вопросов в сфере аквакультуры. Речь идет о возможности использовать лесные участки при осуществлении рыболовства и рыбоводства и об особенностях ведения прудовой аквакультуры на водных объектах, которые находятся на землях сельхозназначения - так называемая проблема русловых прудов. По этому законопроекту создана и действует рабочая группа с нашим участием. Темы чрезвычайно сложные, поскольку затрагивают и другие сферы – водное, земельное и лесное законодательство. Мы очень плотно работаем по этому направлению с Минприроды, потому что только такое взаимодействие позволит найти правильный механизм решения.

Важно будет продолжить и довести до логического завершения дискуссию по изменению налогового законодательства. Этот законопроект достаточно активно обсуждался в прошлом году, поэтому наша задача – подготовить его ко внесению в Думу. Может быть, он вступит в силу уже с 2019 г. одновременно с другими большими изменениями, но пока все это на стадии обсуждения.

Законопроект по «прибрежке», о котором вы спросили, внесен в правительство и в дальнейшем будет направлен в ГПУ президента для оценки. Если к нему не будет принципиальных вопросов, он поступит в Госдуму, где, хочется верить, будет успешно принят. Этот законопроект, как вы правильно сказали, в принципе направлен на устранение технических противоречий в ФЗ № 349, вышедшем в июле прошлого года. Сейчас он в высокой степени проработки, и если администрация президента эту техническую правку поддержит, мы надеемся на его ускоренное принятие.

– Если говорить в целом о работе по совершенствованию отраслевой нормативно-правовой базы, какие еще достижения по итогам прошлого года вы могли бы отметить?

– За последний год была проделана большая работа. Мы считаем важными изменения в законодательстве об аквакультуре, которые были внесены федеральным законом № 349 и иными актами. Мы скорректировали постановление № 450 по торгам, предусмотрев в нем возможность для хозяйств, которые осуществляли рыбоводство на основании договора водопользования еще до принятия закона об аквакультуре, участвовать в распределении рыбоводных участков на конкурсах. Если предприятие успешно работало и желает продолжить эту деятельность, теперь у него будет преимущество.

На самом деле большое количество проблем в рыбоводстве возникло не в связи с выходом закона. Когда мы стали приводить нормативную базу в порядок, обнажились проблемы, которые накапливались годами из-за нестыковки различных отраслей законодательства. Это касается и водопользования, и русловых прудов, и других вопросов. Мы вынуждены их решать, для того чтобы сфера аквакультуры действительно смогла активно развиваться.

Уже в январе нам удалось внести изменения в постановление № 184 по доставке уловов с учетом особенностей таких территорий, как Крым и Севастополь. Главное теперь, чтобы органы управления в субъектах определили традиционные места, в которые можно доставлять добытые уловы.

Если смотреть шире, то в прошлом году были утверждены фактически в новой редакции правила образования рыбохозяйственных заповедных зон, усилена уголовная ответственность для браконьеров – за нарушение статьи 256 УК РФ, разработаны и приняты требования к рыболовству в открытом море для судов, плавающих под российским флагом. В сфере ветеринарии вышли такие ожидаемые документы, как порядок осуществления мониторинга ветеринарной безопасности районов добычи. Создана и заработала правкомиссия по рыбохозяйственному комплексу и большая комиссия правительства по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий, где уже рассматривались вопросы развития товарной аквакультуры.

Приняты ряд актов, результаты действия которых, я надеюсь, мы увидим уже скоро. Это касается и правил принудительного прекращения права на добычу в случае незаконного установления контроля иностранных инвесторов, и ограничения по закупкам для госнужд отдельных видов пищевых продуктов иностранного происхождения. В принципе работа ведется достаточно обширная, понятно, что общественность фокусируется в первую очередь на резонансных темах. Но мы, можно сказать, в рабочем режиме продолжаем последовательную и точечную настройку законодательства.

– Вы упомянули законопроект о любительском рыболовстве, в котором эксперты видят возможность возникновения конфликта интересов рыбаков-любителей и рыбоводных хозяйств. Каким образом можно разрешить эти противоречия?

– Прежде всего, как и в любом конфликте, до него не нужно доводить. Поэтому мы постараемся, чтобы в этот законопроект, а может быть и в закон об аквакультуре, вошли нормы о том, чтобы уже на момент формирования рыбоводных участков учитывались интересы рыбаков-любителей. Чтобы не возникло ситуации, похожей на то, что было с организацией любительского и спортивного рыболовства.

Сейчас комиссии по определению границ рыбоводных участков, которые работают в регионах, уделяют этому достаточно внимания. По крайней мере, ответственные субъекты Федерации не допускают, чтобы рыбоводные участки формировались в традиционных местах любительского лова. Думать, что бизнес сам решит эту проблему, наивно, поэтому самое главное – не давать ей возникнуть, то есть обеспечивать баланс интересов уже в момент формирования рыбоводных участков.

В поправках к законопроекту мы предусматриваем разграничение в использовании акваторий для любительского рыболовства и товарного рыбоводства. В первую очередь это касается пастбищной аквакультуры, потому что она связана с выпуском гидробионтов в естественные водные объекты. Конкретные формулировки пока проходят согласование, могу только сказать, что этой темой серьезно занимаются и в ОНФ. Причем у ОНФ достаточно взвешенная позиция, они видят опасения и той, и другой стороны. Рыбоводные хозяйства без гарантий, что они защищены от свободного изъятия их рыбы, не смогут работать, но и граждане не должны натыкаться на шлагбаум на каждом водоеме.

– В прошлом году рыбоводы часто говорили о необходимости пересмотра нормативной базы по селекции и племенному делу. Какая работа проводится в этом направлении?

– Непосредственно регулированием селекционной и племенной работы в Минсельхозе занимается департамент животноводства, потому что это общая системная работа с одинаковыми подходами, что в отношении крупного или мелкого скота, что в отношении рыб. Мы с коллегами взаимодействуем очень плотно, в том числе чтобы своевременно передавать информацию о проблемных вопросах, которые возникают у рыбоводов.

Мы выделяем здесь несколько приоритетных направлений. Это обновление и уточнение реестра селекционных достижений, обновление и актуализация перечня хозяйств, которые являются племенными. Что касается нормативной базы, пока мы не видим здесь явных пробелов, но когда эти процессы активизируются, станет понятно, нужны ли изменения. Как это было с законом об аквакультуре, когда рыбоводные хозяйства начали работать по новой нормативной базе и тут же появились вопросы, требующие уточнения. А на уровне проектов все это носит теоретический характер.

– В Ассоциации «Росрыбхоз» в этом году планируют резко увеличить долю племенного посадочного материала и шире использовать высокопродуктивные гибриды. Можно ли ожидать расширения поддержки по линии Минсельхоза для племенных хозяйств?

– Господдержка по линии Минсельхоза осуществляется в рамках госпрограммы по сельскому хозяйству. Говорить о расширении субсидий в условиях ограниченного бюджета сложно, гораздо важнее, чтобы эта господдержка была эффективной. Поэтому мы вместе с департаментом животноводства проанализируем, в какой мере субсидии доходят до племенных хозяйств, какой эффект они оказывают и насколько эти результаты ощутимы для других предприятий, которым необходим племенной рыбопосадочный материал.

Планы «Росрыбхоза» мы абсолютно поддерживаем и даже выносили эти вопросы на заседание правкомиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий, что нашло отражение в поручениях по ее итогам. Вместе с тем еще раз обращаюсь с просьбой к нашим коллегам из всех ассоциаций, не только по аквакультуре, чтобы они фокусировали наше внимание на конкретных вопросах, проблемах и предложениях. Никто лучше самих рыбоводных хозяйств не знает, где есть необходимость в дополнительных управленческих решениях.

Надеюсь, по итогам 2017 года мы сможем сказать, что селекционно-племенная работа в рыбоводстве вышла на те рельсы, которые позволят выполнить показатели госпрограммы. Вы знаете, что объемы в госпрограмме, которых мы обязаны достичь к 2020 году, заложены сверхсложные – 315 тыс. тонн, то есть фактически двойное увеличение по сравнению с исходным годом. И за счет селекционно-племенной работы, в этом мы согласны с «Росрыбохозом», эту задачу можно реализовать, по крайней мере в части прудового рыбоводства.

В целом сфера аквакультуры требует гораздо большей поддержки государства. Вместе с тем возникают проблемы с возможностью применения рыбоводными хозяйствами ранее использовавшихся механизмов субсидирования. Мы будем добиваться, чтобы рыбоводы как сельхозтоваропроизводители могли иметь доступ ко всем видам соответствующей государственной поддержки.

– Рыбаки уже не первый год выражают обеспокоенность из-за долгого выхода приказов по распределению квот по пользователям. Есть ли возможность как-то сократить эти сроки?

– Понятно, что предприятия волнуются ежегодно, хотя ситуацию с выходом приказов удалось нормализовать не так уж, прямо скажем, и давно. Еще несколько лет назад это распределение происходило в авральном режиме, а сейчас, мне кажется, порядок выстроен. В том числе выстроен и в нормативной базе, а потому каких-либо изменений в части сроков выхода приказов о распределении квот или выдачи разрешений мы пока не прорабатываем. Действующий регламент вполне рабочий.

Вместе с тем, исходя из ранее данных поручений президента и правительства, мы прорабатываем внесение изменений в законодательство о рыболовстве, предусматривающих возможность выдачи разрешений в электронном виде. В этом случае все опасения, связанные с несвоевременной выдачей разрешений и их доставкой на суда, будут сняты. Это довольно сложный вопрос, как технологически, так и нормативно, но мы прорабатываем этот механизм. Пока не могу сказать, успеем ли мы закончить работу в весеннюю сессию, но этот законопроект планируется вынести на рассмотрение депутатов до конца года, для того чтобы смогли заработать и электронный промысловый журнал, и выдача разрешений в электронном виде.

Мы видим необходимость нормативных изменений именно в таком варианте, поскольку базовая обеспокоенность рыбаков кроется именно в сроках, которые проходят от выхода приказа и до выдачи разрешений. Чем позже выходит приказ, пусть даже в регламентные сроки, тем выше риск опоздать с оформлением разрешений, тем более что они доставляются в районы промысла.

Еще раз подчеркну, что наша позиция: бегать за изменениями законодательства – это самое неправильное занятие, потому что любые изменения опять-таки связаны с перенастройкой всего механизма. Часто кажется, что стоит изменить какую-то мелочь, всего одно неточное слово, и сразу все станет по-другому. Но обычно, если эти изменения толком не просчитаны и не до конца обсуждены, возникают новые трудности. Поэтому мы стараемся добиться правильного исполнения вышедших законов. Это главная задача – чтобы правоприменение было эффективным.

Анна ЛИМ, Fishnews

Февраль 2017 г.