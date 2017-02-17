17 февраля 2017 года

Рыбалка – бесплатно, но не везде и не для всех

Поправки в законопроект о любительском рыболовстве рассматривались на совещании в профильном комитете Совета Федерации. Участники обсуждения указали на недостатки документа, но сошлись во мнении, что еще есть время для его доработки.

Законопроект не без недостатков

16 февраля в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию прошло совещание, посвященное подготовке ко второму чтению проекта федерального закона «О любительском рыболовстве». Сенатор от Приморского края Людмила Талабаева напомнила, что Госдума приняла законопроект в первом чтении еще в декабре 2013 г. С тех пор документ неоднократно дорабатывался и корректировался с привлечением общественности.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участники совещания обсудили подготовленные Минсельхозом поправки к законопроекту. По словам члена Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константина Слыщенко, они в корне меняют изначальный подход к любительскому рыболовству, «потому что платность практически уходит». Депутат рассказал, что законопроект уже включен в план работы комитета в марте. «Мы должны в этом году, как говорится, кровь из носу, но закон принять», – подчеркнул он.

Главный советник департамента экономического и социального законодательства государственно-правового управления президента Павел Павлов отметил, что буквально накануне председатель верхней палаты Валентина Матвиенко подняла вопрос о качестве подготавливаемых законопроектов перед главой правительства Дмитрием Медведевым. «Хотелось бы, чтобы в данном случае, когда мы рассматриваем столь важный законопроект, его подготовили качественно, выдержанно, без тех недостатков, которыми часто грешат наши законодательные инициативы», – предупредил он, приведя примеры неточных и даже неграмотных формулировок некоторых норм.

«Все-таки и поправки и сам законопроект продолжают грешить качеством юридического материала», – выразил мнение Павел Павлов, предложив доработать их в правительстве либо на парламентской площадке. Замечания уточняющего характера на совещании высказали и представители Минэкономразвития и Минюста, отметив, что концептуальных возражений по редакции Минсельхоза у них нет.

Неожиданный взгляд на законопроект оказался у начальника отдела департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Александра Чумака. «В проекте закона и поправках отведена определенная роль средствам добычи, таким как сети, но не сказано ничего о средствах обеспечения рыбной ловли. Я имею в виду, например, маломерный флот, то есть плавсредства, которые может в принципе наша промышленность выпускать из различных материалов – металл, сплавы, композиты. Об этом тоже ничего не сказано», – заявил он. Возможности для отечественных заводов Минпромторг видит и в производстве моторов для маломерных судов, с возможным переходом к экспорту такой техники.

Сети, правила и отказ от РПУ

Выступавший от лица разработчика поправок директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац озвучил ключевые положения законопроекта. По его словам, в документе закрепляется право граждан на осуществление любительского рыболовства на водных объектах свободно и бесплатно с учетом ограничений, предусмотренных в законе.

Институт рыбопромысловых участков для организации спортивно-любительского рыболовства будет исключен. Хотя на отдельных территориях РПУ сохранятся до окончания срока действия договоров, но только по некоторым видам водных биоресурсов.

Законопроект устанавливает конкретный перечень ограничений рыболовства, в том числе для подводной охоты. Для любительского рыболовства будут разработаны отдельные правила и предусмотрена суточная норма вылова на человека, которая не будет распространяться на спортивно-физкультурные мероприятия.

Появятся строгие требования по использованию сетных орудий лова. «Мы вводим механизм учета и маркировки сетей», – уведомил глава департамента, добавив, что будет ограничен и оборот жаберных сетей. Отдельно в законопроекте прописан механизм, лимитирующий доступ к ценным видам водных биоресурсов, и предусматривающий выдачу именных разрешений рыболова для их добычи.

Новые идеи и работа над ошибками

По большей части предложения Минсельхоза не встретили возражений. Представитель ОНФ Арсланбек Черкесов заверил, что «Народный фронт» принципиально поддерживает текущую редакцию поправок, поскольку она не противоречит принципу бесплатной рыбалки для населения и содержит ключевое положение – о ликвидации рыбопромысловых участков.

В то же время некоторые нормы, например о разграничении полномочий между федеральными и региональными властями или об особенностях рыбалки для иностранных граждан, по мнению участников совещания, требуют дополнительного обсуждения.

Помощник зампредседателя правительства Сахалинской области Сергей Максимов назвал технической ошибкой прямой запрет на использование сетных орудий лова, поскольку в этом случае вне закона окажутся любые снасти, для изготовления которых используется сетное полотно. Он посоветовал либо уточнить термин, либо сделать исключения, четко определив перечень разрешенных орудий лова.

Разъяснений, по словам Сергея Максимова, требует и вопрос о платных лицензиях – откуда возьмутся дополнительные объемы ценных видов ВБР для такой рыбалки, если по закону о рыболовстве весь ОДУ распределяется по видам квот без остатка. Отдельного вида квот для любительского рыболовства действительно не будет, подтвердил Евгений Кац, прибавка будет сверх этого количества. «Будет ОДУ, который распределяется по закону о рыболовстве, и будет некий объем, тоже научно обоснованный, но для любительского рыболовства», – пояснил он.

Руководитель секции «Рыбохозяйственный комплекс» экспертного совета профильного комитета СФ Владимир Измайлов предложил законодательно запретить продажу рыбы, выловленной в статусе любительского рыболовства. По его словам, возможность реализации таких уловов будет провоцировать браконьерство и лишать людей стимула платить за право лова.

Владимир Измайлов также рекомендовал установить разную стоимость платных лицензий на лов ценных видов рыб для коренного населения, которое постоянно проживает в регионе, и приезжих туристов. «Мне кажется, эту норму прописать бы надо было, тем более у нас есть уже определение, кто относится к коренным жителям. Особенно это касается лососевых рыб на Дальнем Востоке», – отметил руководитель секции.

Традиции против аквакультуры

Законопроект пока не дает окончательного ответа и на соотношение аквакультуры, особенно пастбищной, и любительского рыболовства. Евгений Кац признал, что возникают конфликтные ситуации, когда на водоемы, предоставленные для рыбоводства, приходят желающие ловить свободно и бесплатно или заявляющие, что ловят исключительно сорную, а не выращиваемую рыбу.

«Сейчас мы в своей работе делаем упор на предупреждение таких конфликтов, – рассказал представитель Минсельхоза. – Совместно с субъектами мы стараемся не допустить формирования рыбоводных участков на водоемах, которые являются традиционным местом любительского рыболовства». Соответствующие изменения планируется внести и в подзаконные акты, связанные с формированием участков для товарного рыбоводства, и в закон об аквакультуре.

Однако специалист департамента экономического законодательства Минюста Татьяна Белинкис указала на неоднозначный характер таких требований. «Из этих положений не представляется возможным ответить, каким образом будут устанавливаться места, где рыболовство осуществляется традиционно, и кто это будет устанавливать», – заявила она, усмотрев в этой схеме возможности для коррупции, особенно на региональном уровне.

Начальник управления организационно-правового, кадрового обеспечения и контроля Ассоциации «ГКО Росрыбхоз» Григорий Шаляпин обратил внимание на необходимость уточнения перечня мест, где любительское рыболовство не осуществляется. Он предложил использовать формулировку из закона об аквакультуре – на «прудах, обводненных карьерах, а также на водных объектах, используемых в процессе функционирования мелиоративных систем, включая ирригационные системы». «Чтобы на наши пруды не приходили рыбаки-любители и не помогали нам выловить нашу собственность», – аргументировал он позицию членов ассоциации.

Евгений Кац согласился, что ради «правовой ясности» можно добавить это перечисление. В то же время директор департамента дал понять, что времени на глобальную перекройку законопроекта не остается. «У нас очень жесткие сроки установлены в поручении президента. Мы уже на следующей неделе собираем согласительное совещание с федеральными органами исполнительной власти, чтобы постараться как можно быстрее эти поправки внести», – проинформировал он коллег.

Подводя итоги совещания, Людмила Талабаева пригласила ведомства к совместной доработке законопроекта с учетом высказанных предложений и замечаний и попросила депутатов Госдумы принять его как можно быстрее. «Во-первых, для людей это важно, во-вторых, у нас есть поручение президента РФ», – заключила сенатор.

Fishnews