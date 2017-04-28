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В столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global

Брюссельские маршруты российского экспорта

С 25 по 27 апреля в столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global. Российскую рыбную индустрию на крупнейшем отраслевом смотре представили два десятка предприятий, как и год назад объединенных в рамках национального стенда и охватывающих географию от Мурманска до Камчатки.

В этом году Seafood Expo Global собрала более 1800 компаний-участниц из 79 стран мира, представляющих все секторы рыбной индустрии. На протяжении трех дней рыба и морепродукты, оборудование и сопутствующие услуги предлагались вниманию ведущих игроков рыбного рынка – импортеров, экспортеров, оптовиков, переработчиков, ресторанов, супермаркетов, гостиниц и других компаний розничной торговли и общественного питания.

Национальный павильон России в Брюсселе объединил два десятка рыбодобывающих и перерабатывающих предприятия – вдвое больше, чем в прошлом году. Среди них «Южно-Курильский рыбокомбинат», Ocean Trawlers, «Витязь-Авто», «Архангельский траловый флот», «Русская рыбопромышленная компания», «Сигма Марин Технолоджи», «Балтийский берег», РК «Восток-1», «Северные морепродукты», ГК «Вариант», «Сириус», «Азиатско-Тихоокеанская рыбная компания», «Новая Аляска Волхов», «Камшат» и другие.

На открытии выставки руководитель Росрыболовства Илья Шестаков осмотрел российскую экспозицию и поблагодарил руководителей компаний, приехавших в Брюссель. «Второй раз мы представляем Россию единым стендом. Это очень важно, показательно, – заявил глава федерального агентства. – За последние годы рыбацкая отрасль перестала быть разрозненной, а объединяется и консолидируется для решения общих задач».

Он отметил, что для успешной конкуренции с мировыми производителями крайне важно понимание новых рынков и правильное позиционирование российской продукции глубокой переработки. «Участие в авторитетных выставках Брюсселя и Циндао и, конечно, организация в России первого отраслевого форума и выставки видятся логичными и целесообразными шагами на этом пути», – выразил мнение Илья Шестаков.

В дни выставки национальный стенд и особенно ресторанная зона превратились в площадку для презентаций, встреч и переговоров участников российской делегации с представителями смежных отраслей – банковских кругов, ретейла, ресторанного бизнеса, производителей и поставщиков технологического оборудования. Компании приехали в Брюссель с разными задачами и по-разному расценивали опыт участия в отраслевых форумах.

Seafood Expo Global позволяет максимально приблизиться к потребителям продукции, понять их реальные запросы и потребности, уверен генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин Коробков. «С учетом того, что мы ориентируемся не на конечного потребителя, а скорее на опт и мелкий опт, такие мероприятия нам очень интересны. Мы приглашаем на стенд постоянных и перспективных клиентов, показываем им то, что мы делаем и планируем делать, и получаем обратную связь. Виды упаковки, сроки поставки, объемы – эти вопросы как раз удобно проговаривать на этой выставке», – рассказал Fishnews руководитель компании.

По его словам, в рамках реализации проекта контейнерных перевозок с Южных Курил, запущенного совместно с камчатскими партнерами, в день открытия Seafood Expo Global 2017 произошла отгрузка первых 28 контейнеров продукции с портпункта в Южно-Курильске. «Часть из них идет в Москву, часть в Нижний Новгород, часть в Екатеринбург, что-то останется во Владивостоке. Этот проект по сути стал возможен благодаря нашим встречам на отраслевой выставке в Циндао», – привел пример успешного сотрудничества Константин Коробков.

В Брюсселе Южно-Курильский рыбокомбинат сделал акцент на продвижении продукции из тихоокеанской скумбрии. «Промысел в этом году мы начнем значительно раньше. Судно, приобретенное год назад, уже освоилось в районе, постигло все виды промысла, поэтому мы сможем предметно разговаривать об объемах и сроках с потенциальными покупателями. Продукт востребован, интерес к этой рыбе есть и, на мой взгляд, будет только нарастать», - добавил гендиректор компании.

Другой интересный объект промысла из глубин Тихого океана привез на выставку рыболовецкий колхоз «Восток-1». Продукция из глубоководного гренадера, более известного на российском рынке как макрурус, не только демонстрировалась в витринах холодильников, но и предлагалась для дегустации всем желающим в виде сашими, тартара и суфле. Шеф-повара компании рассказывали посетителям выставки о нежной консистенции и уникальных диетических свойствах этой рыбы, подтвержденных исследованиями ученых.

«На выставке нас интересует производитель перерабатывающего оборудования для берега, потому что у нас есть планы строить рыбоперерабатывающий завод уже не для краба, а для рыбы, - озвучил намерения исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей Несветов. - Очень хотелось бы пообщаться и с компаниями, которые интегрируют все в единую цепочку, посмотреть, что привезли коллеги, обменяться опытом. Общение на выставках дает не быстрый эффект, а скорее, накопительный. Когда ты ездишь сюда из года в год, появляется общее понимание рынка и того, чем живет отрасль».

Напряженный график работы на стенде Ocean Trawlers, традиционно одном из крупнейших в российском павильоне, отметил заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников. «Это одна из крупнейших выставок в мировом масштабе и важное мероприятие для Европы. Мы встречаемся с нашими постоянными клиентами и имеем возможность обсудить проблемы, которые возникают по ходу работы, и подумать, каким образом мы можем их решить в будущем. Постепенно начинаем предлагать новую продукцию, в том числе с нашей фабрики в Мурманске, которая постепенно развивается и увеличивает ассортимент», – сообщил он.

По мнению представителя группы «НОРЕБО», для Seafood Expo Global характерна ярко выраженная деловая направленность. «Выставка – это очень большая синергия, очень высокая активность бизнеса, все собираются для обсуждения деловых связей, контрактов и работы на будущее. Люди, приезжающие сюда, уезжают с пакетом соглашений, договоров, договоренностей, что на российских выставках пока происходит очень редко», – отметил Сергей Сенников.

Он добавил, что в Брюсселе не только налаживаются и укрепляются деловые связи, но и прорабатываются вопросы, имеющие отношение к рыболовству и торговле морепродуктами в мировом масштабе. Например, о выработке новых стандартов социальной ответственности компаний, касающихся не только условий труда на флоте, но и трудовых отношений и безопасности в море.

Одним из центральных мероприятий программы российского стенда стал деловой завтрак с участием рыбопромышленников и руководства Росрыболовства, на котором обсуждалась ситуация на глобальных рынках и основные тенденции в сфере продвижения рыбной продукции и потребления рыбы. Сравнение взглядов регулятора и рыбаков на перспективы развития международной торговли и позиционирование продукции российской переработки на азиатских и европейских рынках показало во многом схожее понимание проблем, стоящих перед отраслью.

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  • В столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global
  • Национальный стенд превратился в площадку для презентаций, встреч и переговоров
  • Одним из центральных мероприятий программы российского стенда стал деловой завтрак с участием рыбопромышленников и руководства Росрыболовства
  • На протяжении трех дней рыба и морепродукты предлагались вниманию ведущих игроков рынка
  • В этом году Seafood Expo Global собрала более 1800 компаний-участниц из 79 стран мира
  • На протяжении трех дней рыба и морепродукты предлагались вниманию ведущих игроков рынка
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