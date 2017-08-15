15 августа 2017 года

Ученые предложат современные технологии промысла лососей на Амуре

Первая группа ученых – специалистов Дальрыбвтуза отправилась в Хабаровский край для изучения современного состояния промысла лососей в русле Амура и Амурском лимане и разработки конструкций альтернативных орудий лова. Работы ведутся в рамках сотрудничества с рыбацкой общественностью края.

Договор на проведение научно-исследовательских работ заключили Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет и Фонд содействия охране водных биоресурсов на территории Хабаровского края «Амур».

Основные исследования начнутся в конце августа, однако уже сейчас на Амур отравилась первая группа специалистов кафедры «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза. За ближайший месяц ученым предстоит провести ретроспективный анализ и оценку современного состояния промысла тихоокеанских лососей на рыбопромысловых участках в русле реки и лимане. Исследовать существующие проблемы, связанные с технологией осуществления промысла, определить пути их решения для повышения эффективности добычи тихоокеанских лососей в Амуре и Амурском лимане.

Кроме того, специалистам отраслевого вуза предстоит провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по исследованию действующих орудий рыболовства, разработке конструкций альтернативных орудий и внедрению современных технологий промысла тихоокеанских лососей с оценкой их промысловой эффективности на основании рационального природопользования, сообщили Fishnews в Дальрыбвтузе.

Напомним, что на заседании ДВНПС во Владивостоке была озвучена позиция регулятора по использованию на промысле лосося жаберных (плавных) сетей: уже в этом году планируется ввести ограничения по применению этих орудий лова. Параллельно планируется проработать вопрос об альтернативных орудиях рыболовства, так как в некоторых районах из-за природных особенностей нельзя вести добычу ставными неводами. Отдельно на встрече с рыбаками Хабаровского края заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул, что предприятиям нужно готовиться к уходу от промысла лососевых плавными сетями и рассматривать другие орудия лова в качестве альтернативы.

В свою очередь, рыбопромышленники края выразили готовность к сотрудничеству с отраслевой наукой в этом вопросе. «В наших общих интересах найти эффективную альтернативу плавным сетям. Главное сейчас – успеть до завершения лососевой путины на Амуре провести все необходимые научные исследования, собрать достаточно информации и приступить к поиску или разработке альтернативных орудий лова. Рыбопромышленники и местное население заинтересованы в решении возникшего вопроса. Мы объективно оцениваем ситуацию и видим необходимость совершенствования промысла в плане его эффективности и безопасности для популяций тихоокеанского лосося. Рыбаки полностью готовы осваивать новые промысловые орудия, которые позволят продолжить работу на реке», – прокомментировал руководитель Фонда «Амур» Евгений Пухкалов.

Как отметили в Дальрыбвтузе, актуальность проводимой работе добавляет народохозяйственная значимость лососевого промысла на Амуре. «Фактически многие предприятия, которые ведут промысел на реке и в лимане, являются поселкообразующими. От их нормальной работы напрямую зависят социальная инфраструктура районов края, занятость и жизнь местного населения в целом. Люди должны иметь возможность планировать дальнейшее развитие своих производств. Безусловно, исследовательская работа на Амуре представляет большой интерес и для отраслевой науки», – добавила заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана Лисиенко.

Fishnews