06 сентября 2017 года

Юрий Трутнев: Условия для бизнеса на Дальнем Востоке должны быть лучшими

Восточный экономический форум официально открыли в столице Приморья. Говоря о новых инструментах развития, запущенных на Дальнем Востоке, вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил начало работы квот на инвестиционные цели.

Восточный экономический форум проводится уже в третий раз. «Мы уже в третий раз собираемся на Дальнем Востоке. Три года – это уже путь», - отметил на открытии ВЭФ вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. На форум прежде всего демонстрируется готовность к сотрудничеству, отметил он.

По традиции вице-премьер – полпред остановился на преимуществах региона в борьбе за инвестиции. «В АТР больше нет такого богатого, экономически малоосвоенного пространства, - сказал Юрий Трутнев. – По золоту и алмазам, лесу и запасам чистой пресной воды мы по сути держим контрольный пакет региона. Второе: географическое положение Дальнего Востока создает уникальные логистические возможности, сокращая расстояние между странами и рынками». При этом зампред – полномочный представитель президента отдельно отметил возможности Северного морского пути, сообщает корреспондент Fishnews.

«И наконец третье – условия ведения бизнеса. За три прошедшие года на Дальнем Востоке создано совсем новое экономическое пространство», - заявил Юрий Трутнев. Новая модель, по его словам, не просто конкурентна – по таким показателям, как налоги, стоимость земли, электроэнергии, воды, скорость административных процедур, она одна из лучших в АТР. Создано 837 инвестиционных проектов. Юрий Трутнев поблагодарил иностранных инвесторов за доверие. «Будем добиваться того, чтобы каждый проект на территории Дальнего Востока был успешен», - пообещал вице-премьер – полпред. Сейчас, по его словам, уже работает 51 новое предприятие, до конца года их станет 86.

Юрий Трутнев отчитался о сделанном за год. Рассказал о снижении тарифов на электроэнергию, запуске «электронной визы» в свободном порту Владивосток, более 36 тыс. участков предоставлено по программе «дальневосточного гектара».

Упомянул зампред – полномочный представитель и водные биоресурсы. Как и в прошлом году, Юрий Трутнев вновь указал на возможности, заложенные в обновленном законе о рыболовстве. «Заработал механизм предоставления квот на вылов рыбы в обмен на инвестиции», - сказал вице-премьер – полпред.

«Наша цель – добиться того, чтобы изменения на Дальне Востоке стали необратимыми, а условия ведения бизнеса – лучшими», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Он отметил, что для развития региона особую роль играет создание социальной инфраструктуры. Эти вопросы будут обсуждаться на заседании президиума Госсовета, которое проведет президент Владимир Путин.

Основные темы и «рыбная» программа

С первого ВЭФ, состоявшегося в 2015 г. , участие в форуме традиционно принимает президент России Владимир Путин. Не стал исключением и нынешний год. 7 сентября глава государства должен выступить на пленарном заседании «Дальний Восток: создавая новую реальность». Также участие в заседании примут президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В этом году на ВЭФ предусмотрено 5 ключевых тематических блока: «Как делать бизнес на Дальнем Востоке», «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?», «Мы соседи: зарабатываем сотрудничая», «Дальний Восток: новое качество жизни, отвечая на вызовы», «Демографическая политика. Новые жители на Дальний Восток».

В частности, предполагается обсудить темы повышения инвестиционной привлекательности; возможности участия России в инициативе Китая «Один пояс – один путь»; создание Большого евразийского партнерства, перспективы зоны свободной торговли с партнерами в АТР. Продолжат на нынешнем форуме и тему развития Северного морского пути.

Традиционно в программе и обсуждение вопросов различных отраслей. Отдельные мероприятия будут посвящены рыбохозяйственному комплексу. Так, в рамках форума пройдет сессия «Аква- и марикультура: открывая новую отрасль Дальнего Востока», при этом один из акцентов планируется сделать на пастбищном рыбоводстве. Сессия «Инвестиционные проекты в рыбной отрасли: где и как инвестируем на Дальнем Востоке?» будет посвящена инвестиционному потенциалу рыбного хозяйства и использованию механизмов господдержки в этой сфере. Здесь одной из основных тем должны стать квоты на инвестиционные цели - они обсуждались и на ВЭФ-2016, теперь эксперты могут оценивать новый механизм, опираясь на подзаконную базу.