06 октября 2017 года

Тенденции мирового рынка обсудили на конгрессе рыбаков

Круглый стол «Тенденции мирового рынка водных биоресурсов» прошел в рамках Международного конгресса рыбаков во Владивосток. На одной площадке собрались самые разные спикеры: от экологов и ученых до специалистов в сфере маркетинговых коммуникаций и биржевых торгов.

«Именно рынки являются конечной целью новаций, обсуждению которых посвящен конгресс рыбаков в этом году», – отметил модератор круглого стола, президент Ассоциации добытчиков крабов Дальнего Востока Александр Дупляков.

Ответственное рыболовство – опыт АТР

Практически ни один конгресс рыбаков в последние годы не обходится без темы ответственного рыболовства и экологической сертификации. Российским отраслевикам уже хорошо знакомы требования Евросоюза и американского рынка сертифицированной продукции. Как сообщает корреспондент Fishnews, в этот раз участникам конгресса рассказали о тенденциях на азиатских рынках.

По словам директора Морского попечительского совета (MSC) по Японии Козо Иси (Kozo Ishii), АТР производит и потребляет более половины мирового рынка рыбопродукции. Поэтому это сложнейший регион в плане обеспечения соответствия требованиями экосертификации. И все же количество сертифицированных компаний растет, в Японии все они несут логотип MSC.

Устойчивый рост сертифицированных компаний демонстрирует и Китай. Их основная цель – получить эколейбл для продажи своей продукции на рынках Северной Америки, отметил докладчик. В КНР также проводятся акции, кампании по повышению узнаваемости продукции MSC для внутреннего рынка. «Для потребителей это своего рода знак качества, который повышает доверие. Жители крупных китайских городов постепенно начинают все более щепетильно подходить к выбору продукции», – сообщил г-н Козо.

Вложения в громкое имя

Другой важный момент в реализации продукции – ее узнаваемость, которая эффективнее всего обеспечивается брендированием. Секретами и опытом по созданию спроса, главным образом на внешних рынках, с представителями рыбной отрасли поделился директор компании Loyalty Catalyst Павел Межеричер.

«Что мы можем сделать, чтобы покупатель во всем мире захотел покупать российские продукты и не считал, что они более низкого качества?» – озвучил возникающий вопрос эксперт. Ответ, по его мнению, достаточно простой: добиться внимания потребителя и донести до него, что наши продукты полезны для него и соответствуют его ожиданиям. На деле же за этой «простотой» скрывается серьезная и глубокая работа.

Удачным примером работы в этом направлении можно считать опыт японцев по продвижению на китайский рынок икры минтая. Знакомство с этим абсолютно новым для Китая продуктом началось с сети японских ресторанов, в результате он вошел на национальный рынок уже под определенным брендом – «минтай-эко» – в полной транслитерации с японского языка. Другой известный пример – с брендом Alaska Pollock (минтай, вылавливаемый в водах штата Аляска), который продвигает на рынке США.

«Это брендинговые инициативы и схемы, которые могут быть не защищены логотипом, торговыми марками, но которые работают на долгосрочную выгоду определенных интересов отрасли, – пояснил Павел Межеричер. – Главным препятствием для брендинга является ресурс – это дорогая и долгосрочная инициатива. Поэтому наиболее успешные примеры брендинга в рыбной отрасли – кооперативные», – добавил он.

Биржевой интерес

Современными тенденциями в организации торговли поделился генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей Лелюхин. Возможности аукционных и биржевых торгов на интерактивной площадке были представлены на объединенном стенде Росрыболовства и рыбопромышленников в рамках ВЭФ. Презентация вызвала большой интерес, особенно со стороны представителей азиатского рынка. Впервые свою продукцию на торги выставили такие ведущие предприятия, как «Русская рыбопромышленная компания», «Океанрыбфлот», НБАМР и др. Повышенное внимание к проекту проявили представители стран АТР.

«Благодаря даже этой площадке за короткое время у нас сформировался пакет заказов со стороны иностранных компаний на более чем 15 тыс. тонн – зарубежный рынок просто требует эту продукцию!» – отметил Сергей Лелюхин.

«При обеспечении регулярности выставления на биржу продукции российскими рыбопромышленниками и достаточной информированности потенциальных клиентов, такой формат торгов может стать эффективным инструментом для формирования справедливой, рыночной цены», – уверен гендиректор ДАРД.

Если рыбак имеет право на ресурс

О международном опыте управления рыболовством и его влиянии на рынки рассказал старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский.

Управление промыслом на основе права рыбака на ресурс – так называемый Rights Based Management – было описано еще в 1968 г. В отличие от административного управления, управление, основанное на праве собственности, мотивирует правообладателя брать на себя больше ответственности и вызывает большую заинтересованность в сохранении ресурса. Первая программа RBM для промышленного рыболовства была реализована в 1970-х гг. на исландском промысле. Сегодня примеры ее внедрения на практике есть в Намибии, США, Новой Зеландии.

Сейчас, когда российская отрасль подходит к новому для себя этапу, изучение и внедрение положительного зарубежного опыта в сфере управления промыслом может оказаться очень кстати, полагает представитель природозащитной организации. Это же, по мнению Константина Згуровского, позволит иначе взглянуть на условия, которые государство прописывает для рыбака: «На мой взгляд, с учетом того, что рыбак, который имеет ресурс, должен сам решать, какой вид продукции поставлять – мороженую или охлажденную, – большая ошибка, когда государство указывают рыбаку, какую продукцию ему производить и доставлять», – добавил он.

К национальной экосертификации

Выступления вызвали интерес. Свои предложения для включения в итоговую резолюцию конгресса вносили и сами слушатели. Так, первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков предложил обратиться к государству с идеей создания национальной российской системы экологической сертификации и продвижения этого бренда. «Получается, что сегодня рынок сам себя сдерживает, сдерживает продвижение. Через те же бренды, международные экосертификции. Может быть, действительно, есть смысл задуматься и предложить государству создавать наш, российский, бренд, который будет называться национальная экосертификация. Пусть она корреспондируется с другими сертифицирующими инстанциями, существующими в мире», – отметил представитель АРПП.

Международный конгресс рыбаков в этом году посвятили вопросам изменений в отрасли. Для участия в форуме зарегистрировались представители 15 стран. Генеральный информационный партнер XII Международного конгресса рыбаков – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews