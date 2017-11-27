27 ноября 2017 года

Краб уйдет с социальными последствиями

Исключение одного из важных объектов промысла – краба – из общей системы перераспределения квот на вылов отразится на всей отрасли. В том числе на предприятиях с особым социальным значением.

Информация о предложениях изъять доли квот на вылов краба из общей системы, предусмотренной законом о рыболовстве, взволновала отрасль. Представители ассоциаций и компаний из разных регионов страны собрались 21 ноября на заседании Общественного совета при Росрыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews.

Право на перезаключение договоров о закреплении долей квот – базовый принцип законодательства о рыболовстве, отмечали участники заседания. Исключение даже одного объекта промысла приведет к целому ряду негативных последствий, причем не только для рыбной, но и для смежных отраслей. Слом отразится и на прибрежных территориях, где рыбопромышленные предприятия играют ключевую роль.

Такие изменения – не в интересах государства, развития рыбной и судостроительной отраслей, считает Руслан Закревский, представлявший на заседании компании «Интеррыбфлот» и «Поларис». Исторический принцип основан на таком базовом правиле, как стабильность и гарантии государства в защите прав, уже предоставленных рыбакам, напомнил он.

На заседании общественного совета говорилось о тех предприятиях, которые играют особую социальную роль. «Наличие крабовых квот у наших компаний – «Интеррыбфлот» и «Поларис», расчет на стабильность в праве на перезаключение договоров на последующие годы по данным квотам дали возможность нашим предприятиям инвестировать в развитие работы рыбокомбината «Островной», попавшего в сложную ситуацию фактического банкротства», – отметил Руслан Закревский. Для предприятия, играющего особую роль в жизни острова Шикотан, была выстроена стратегия на перспективу.

При отказе от перезакрепления крабовых квот и сами компании «Интеррыбфлот» и «Поларис» попадут в неизбежный финансовый кризис, что отразится на работниках этих предприятий, заявил Руслан Закревский.

«Поэтому мы полагаем, что изменение законодательства без учета мнения ассоциаций, рыбаков недопустимо, как недопустим односторонний отказ государства от реализации прав рыбаков, уже предоставленных им ранее», – подчеркнул представитель компаний.

Напомним, что по итогам обсуждения Общественный совет при Росрыболовстве заявил о недопустимости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве.

Материалы Комиссии РСПП о негативных последствиях, к которым может привести возвращение аукционов, направил помощнику президента Андрею Белоусову глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Fishnews