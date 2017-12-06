06 декабря 2017 года

Депутаты дали зеленый свет закону о рыбоводных участках

Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, призванный решить проблему заводов по воспроизводству лосося с получением рыбоводного участка.

Профильный комитет Госдумы на заседании 5 декабря поддержал законопроект о внесении изменений в закон об аквакультуре. Проект поправок в сентябре передало на рассмотрение нижней палаты Правительство РФ.

Документ предусматривает, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, работавшие на основании договора на искусственное воспроизводство анадромных видов рыб, смогут получить рыбоводный участок без торгов. Законопроект должен решить проблему лососевых рыбоводных заводов: с его помощью ЛРЗ смогут перейти на работу в режиме товарной аквакультуры.

В поддержку документа на заседании комитета ГД выступил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев. При нынешнем состоянии лососевых запасов без пополнения ресурса рыбоводными заводами не обойтись, отмечает президент ВАРПЭ.

«Документ внимательно обсудили на заседании комитета. В рассмотрении участвовали заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и директор департамента рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац. Большую подготовительную работу провел депутат Константин Слыщенко. Подытожил обсуждения председатель комитета Николай Николаев», – рассказал Fishnews Герман Зверев.

Разработчиками документа выступили Минсельхоз и Росрыболовство. Вопрос наделения рыбоводными участками действующих предприятий на различных площадках поднимали Ассоциация лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области (АЛРЗ) и бизнес-омбудсмен островного региона Андрей Коваленко. Проблема была отражена в докладе, который представил президенту России федеральный уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Fishnews