Новости
Депутаты дали зеленый свет закону о рыбоводных участках

Депутаты дали зеленый свет закону о рыбоводных участках

Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, призванный решить проблему заводов по воспроизводству лосося с получением рыбоводного участка.

Профильный комитет Госдумы на заседании 5 декабря поддержал законопроект о внесении изменений в закон об аквакультуре. Проект поправок в сентябре передало на рассмотрение нижней палаты Правительство РФ.

Документ предусматривает, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, работавшие на основании договора на искусственное воспроизводство анадромных видов рыб, смогут получить рыбоводный участок без торгов. Законопроект должен решить проблему лососевых рыбоводных заводов: с его помощью ЛРЗ смогут перейти на работу в режиме товарной аквакультуры.

В поддержку документа на заседании комитета ГД выступил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев. При нынешнем состоянии лососевых запасов без пополнения ресурса рыбоводными заводами не обойтись, отмечает президент ВАРПЭ.

«Документ внимательно обсудили на заседании комитета. В рассмотрении участвовали заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и директор департамента рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац. Большую подготовительную работу провел депутат Константин Слыщенко. Подытожил обсуждения председатель комитета Николай Николаев», – рассказал Fishnews Герман Зверев.

Разработчиками документа выступили Минсельхоз и Росрыболовство. Вопрос наделения рыбоводными участками действующих предприятий на различных площадках поднимали Ассоциация лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области (АЛРЗ) и бизнес-омбудсмен островного региона Андрей Коваленко. Проблема была отражена в докладе, который представил президенту России федеральный уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураварпэлососьправительстворосрыболовство

Похожие новости

06 декабря 2017 года

Госдума поддержала поправки по «прибрежке» во втором чтении

Депутаты одобрили во втором чтении изменения, которые должны устранить противоречия в правилах регулирования прибрежного рыболовства, вступающих в силу в 2019 г. Исключается возможность доставки уловов и продукции в замороженном виде при этом виде промысла.

Сергей Подолян: О новой должности и ответственности перед жителями Сахалина и Курил

Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.

Всероссийский съезд рыбаков соберется в 2018 году

Отраслевое сообщество обсуждает подготовку IV Всероссийского съезда рыбаков. С такой инициативой выступили ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства.

Специалисты продолжают работу над изменениями по учету улова

Предложения Камчатского края по учету уловов, доставляемых в живом, свежем или охлажденном виде, обсудили на совещании, которое провел с регионами замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Проработка изменений будет продолжена.

Камчатка планирует обновить Красную книгу до конца года

Минприроды Камчатского края готовит новую редакцию региональной Красной книги. В «рыбную» часть рекомендовано включить 18 видов, но это пока неполный перечень. Утвердить обновленную редакцию предполагается до конца года.

Президент решил «отвязать» госуслуги от территории

Подписан федеральный закон, который позволит юридическим лицам получать государственные услуги в любом подразделении соответствующего федерального органа исполнительной власти или МФЦ без привязки к месту нахождения.

Лента новостей

06 декабря 2017 года

Госдума поддержала поправки по «прибрежке» во втором чтении

Депутаты одобрили во втором чтении изменения, которые должны устранить противоречия в правилах регулирования прибрежного рыболовства, вступающих в силу в 2019 г. Исключается возможность доставки уловов и продукции в замороженном виде при этом виде промысла.

Электронная подпись – на службу рыбакам

ЦСМС открыл Удостоверяющий центр, где рыбаки и внешние пользователи смогут получить электронную подпись. Она пригодна как для ведомственных сервисов (ЭПЖ, портал ОСМ), так и для общих – портала госуслуг, электронного документооборота, банков.

Сергей Подолян: О новой должности и ответственности перед жителями Сахалина и Курил

Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.

Иваси доплыла до торговых сетей

В конце ноября дальневосточная сардина - иваси - от «Русской рыбной фактории» появилась на полках столичных торговых сетей. Новая линейка представлена пресервами и продукцией холодного копчения.

Всероссийский съезд рыбаков соберется в 2018 году

Отраслевое сообщество обсуждает подготовку IV Всероссийского съезда рыбаков. С такой инициативой выступили ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства.

Специалисты продолжают работу над изменениями по учету улова

Предложения Камчатского края по учету уловов, доставляемых в живом, свежем или охлажденном виде, обсудили на совещании, которое провел с регионами замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Проработка изменений будет продолжена.

Страны Каспия договорились по ключевым вопросам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что по результатам двадцатилетней работы текст Конвенции о правовом статусе Каспийского моря практически готов. Ожидается, что главы прикаспийских государств подпишут его в первой половине 2018 г.

Камчатка планирует обновить Красную книгу до конца года

Минприроды Камчатского края готовит новую редакцию региональной Красной книги. В «рыбную» часть рекомендовано включить 18 видов, но это пока неполный перечень. Утвердить обновленную редакцию предполагается до конца года.

Президент решил «отвязать» госуслуги от территории

Подписан федеральный закон, который позволит юридическим лицам получать государственные услуги в любом подразделении соответствующего федерального органа исполнительной власти или МФЦ без привязки к месту нахождения.

Калининградской ОЭЗ продлили жизнь

Президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает срок работы особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2045 г. Предусматриваются и другие изменения. Предполагается, что новый документ поможет в реализации потенциала региона.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Заместитель губернатора Сахалинской области Сергей ПОДОЛЯН

Заместитель губернатора Сахалинской области

Сергей ПОДОЛЯН

О новой должности и ответственности перед жителями Сахалина и Курил

Директор ООО «Альянс» Александр САДОВ

Директор ООО «Альянс»

Александр САДОВ

Где лучший дом для лосося?

Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

Начальник Дальневосточного таможенного управления

Юрий ЛАДЫГИН

Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Инвестор должен быть «застрахован»

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

О барьерах и решениях

Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

Успех на рынке зависит от уровня специалистов

Все материалы

Крупным планом

Крабовый промысел

Крабовый шок

В июле «Островной» посетил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Вместе с гендиректором предприятия Михаилом ЗАЙЦЕВЫМ он осмотрел комбинат

Сдержанный оптимизм «Островного»

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Цисты артемии

Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.