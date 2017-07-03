03 июля 2017 года

Изменения закона о рыболовстве отмечают юбилей

3 июля исполняется год с подписания федерального закона, предусмотревшего новые правила для работы рыбной отрасли. Fishnews проанализировал, какие документы были приняты в развитие этих изменений.

Ровно год назад, 3 июля 2016 г., президент Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов»…». В документе была пересмотрена система предоставления права на вылов. В частности, появились квоты на инвестиционные цели. Законодатели предусмотрели новые правила для прибрежного рыболовства, повышение порога обязательного освоения квот, вместо привычного термина «рыбопромысловый участок» вводится «рыболовный участок» (правда, практически все эти поправки, кроме требования к регистрации «прибрежников», вступят в силу только в 2019 г.).

Fishnews обобщил, какие изменения внесли в законодательство в рамках закона № 349.

Новые полномочия

Прежде всего, в ноябре перемены отразили в положениях о Минсельхозе и Федеральном агентстве по рыболовству (постановление правительства от 25 ноября 2016 г. № 1244).

В частности, за Росрыболовством закрепили распределение между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инвестиционных квот.

После перехода в 2019 г. к единой квоте предприятия смогут выбирать, какой вид рыболовства осуществлять в расчетном году – прибрежное или промышленное. Принятие порядка подачи заявления об определении вида рыболовства, осуществляемого в расчетном году, закрепляется за Минсельхозом. То же самое – по порядку подачи сведений о группе лиц для возможности работы на арендованном флоте.

Как «прибрежку» привязали к региону

С 1 октября вступила в силу норма о регистрации предприятий «прибрежки». Требование звучит следующим образом: «прибрежное рыболовство осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории прибрежного субъекта РФ». Несоблюдение этой нормы является основанием для принудительного прекращения права на добычу.

Изменения нашли отражение в целом ряде документов. 27 февраля вступило в силу постановление Правительства РФ от 14 февраля 2017 г. № 185, которое вносит поправки сразу в шесть правовых актах о рыболовстве: о распределении квот, рыбопромысловых участков, предоставлении права на добычу неквотируемых объектов, выдаче разрешений на вылов.

В частности, теперь предусматривается, что отсутствие регистрации в прибрежном регионе является основанием для отказа в выдаче промыслового билета.

С 2019 г. изменится само понятие прибрежного рыболовства. Постановлением Правительства РФ от 3 мая 2017 г. № 516 вносятся соответствующие изменения в правила оформления разрешений на добычу. Предусматривается, что с 2019 г. основанием для аннулирования разрешения будет нарушение требования к выгрузке уловов прибрежного рыболовства и продукции, произведенной из них на судах.

Постановлением Правительства РФ от 21 февраля 2017 г. № 225 внесены поправки в правила проведения аукционов по продаже долей квот. По новой редакции, в случае аукциона по договорам для «прибрежки» заявители должны быть зарегистрированы в соответствующем прибрежном регионе. Предусматривается, что на торгах теперь будут реализовываться доли, высвободившиеся в результате нарушения требования к регистрации. Отразили в правилах проведения аукционов и другие изменения закона.

Инвестквоты встраивают в систему

Самое большое внимание было приковано к инвестиционным квотам. После многочисленных переработок и поручений руководства страны вышли четыре правовых акта:

– распоряжение правительства от 20 апреля 2017 г. № 764 утвердило перечень видов водных биоресурсов в определенных районах добычи для выделения инвестквот;

– постановление правительства от 25 мая 2017 г. № 632 регламентировало подготовку и заключение договора о закреплении и предоставлении доли инвестквоты;

– постановление правительства от 25 мая 2017 г. № 633 определило требования к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам в области рыболовства, а также порядок расчета обеспечения инвестпроектов;

– постановление правительства от 29 мая 2017 г. № 648 утвердило положение о закреплении и предоставлении доли квоты.

Чуть раньше, зимой, вышло постановление правительства от 16 февраля 2017 г. № 199, которое внесло изменения в Положение о распределении общих допустимых уловов водных биоресурсов применительно к видам квот их добычи – в систему включили инвестиционные квоты.

Fishnews