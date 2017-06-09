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Пленарная дискуссия «Новая экономическая политика РФ на Дальнем Востоке: первые итоги». Фото пресс-службы администрации Приморского края

Механизм ТОР власти считают рабочим

Закон о ТОР показывает свою жизнеспособность, но для успешной борьбы за инвестора нужно постоянно совершенствовать правовую базу, заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка. Сейчас в закон о территориях опережающего развития подготовлены обширные поправки.

Основное внимание Минвостокразвития, институтов по развитию Дальнего Востока направлено на создание предприятий, работу с инвесторами, отметил зампред правительства – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на пленарной дискуссии «Новая экономическая политика РФ на Дальнем Востоке: первые итоги», состоявшейся в рамках Дальневосточного медиасаммита во Владивостоке.

За три года принято 15 федеральных законов, направленных на развитие Дальнего Востока, – причем это «сложные, в полном смысле новаторские» документы, заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Это законы о работе территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР), свободного порта Владивосток, об электронной визе, «дальневосточном гектаре», о выравнивании энерготарифов. Большая часть этих законов, по словам министра, заработала уже сейчас. Часть заработает в дальнейшем, например, закон об энерготарифах вступит в силу с 1 июля.

При формировании законов учитывалось, прежде всего, что главный вызов для Дальневосточного региона – это конкуренция со стороны других государств. «Инвестор выбирает лучшее. Наша задача – этими законами создать ту правовую базу, которая обеспечит конкурентоспособность, условия развития, условия инвестирования на Дальнем Востоке», - сказал руководитель ведомства.

Он подчеркнул, что закон о территориях опережающего социально-экономического развития «не выдумывали в кабинетах» - разработчики отталкивались от потребностей инвесторов. Основные принципы – подготовленная инфраструктура, удобные административные режимы и налоговые льготы. На сегодняшний день создано 17 ТОР. Механизм пользуется спросом, считают в министерстве. «Это говорит о том, что закон жизнеспособный», - заявил Александр Галушка. Но конкуренция требует постоянного совершенствования правовой базы. Министр отметил, что подготовлен и внесен в правительство обширный пакет поправок в закон о ТОР.

За происходящим на площадках всех 17 ТОР с 1 сентября можно будет наблюдать в режиме видеотрансляции, сообщил глава Минвостокразвития.

Представить результаты работы инструментов по развитию Дальнего Востока и получить обратную связь планируется на третьем Восточном экономическом форуме, который соберется во Владивостоке с 6 по 7 сентября. Также предполагается показать инвесторам свободные ниши, куда можно войти, отметил Юрий Трутнев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участие в сессии приняли губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, представители бизнес-сообщества. Также присутствовали глава Сахалинской области Олег Кожемяко, губернатор Магаданской области Владимир Печеный, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, губернатор Камчатки Владимир Илюхин. Обсуждались механизмы предоставления «дальневосточного гектара», работа в рамках ТОР и другие вопросы.

Напомним, что среди проектов, которые заявлены к реализации в рамках территорий опережающего социально-экономического развития, в том числе и создание предприятий в рыбной отрасли. В частности, стимулировать рыбопереработку планируется в рамках новой ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае.

Fishnews

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