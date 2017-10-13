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Лососевый улов на Дальнем Востоке

Итоги недели – в обзоре Fishnews

В регионах продолжаются дискуссия вокруг вопросов организации промысла лососей. Минсельхоз предложил отсрочку по обязательной электронной ветсертификации, но для уловов ВБР и продукции из них сделал исключение.

Отсрочки ждать не приходится

Минсельхоз предложил законопроект об изменении срока, с которого электронная ветеринарная сертификация станет обязательной. Отсрочка – полгода, до 1 июля 2018 г. Однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них ведомство по какой-то причине сделало исключение. По ним срок в законопроект такой же, как и в действующем законе, – 1 января 2018 г.

Также министерство представило для обсуждения поправки в КоАП. Предлагается разграничить меры ответственности за перевозку тех или иных товаров без ветеринарно-сопроводительных документов. Таким образом можно будет дифференцировать наказание в зависимости от рисков для биологической и пищевой безопасности, считают в ведомстве.

На каких условиях аренда?

Вице-премьер Аркадий Дворкович провел 11 октября заседание Правительственной комиссии по рыбному хозяйству. Обсуждалась глобальная тема – реализация Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания рыбопромыслового флота. В Росрыболовстве по этому поводу сообщили, что ведомство провело инвентаризацию портовых гидротехнических сооружений, закрепленных за «Нацрыбресурсом». В результате сформирован перечень ГТС для передачи в аренду, проработаны ее условия.

Лососевый вопрос

В регионах между тем продолжаются дискуссии вокруг организации добычи тихоокеанских лососей. На нынешней неделе, например, ученый совет КамчатНИРО рассмотрел предложения по ограничению использования жаберных сетей, затем обсуждение продолжили на совещании у губернатора. В Хабаровском крае ищут решения по организации лососевого промысла на Амуре. В Сахалинской области уловы в этом году весьма скромные, а вот страстей вокруг того, кто виноват и что делать, – хватает. Росрыболовство, напомним, заявило ранее о решении пересмотреть подходы к организации промысла лососей.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru
НазадМетки: правительственная комиссияросрыболовство

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