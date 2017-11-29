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В июле «Островной» посетил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Вместе с гендиректором предприятия Михаилом ЗАЙЦЕВЫМ он осмотрел комбинат

Сдержанный оптимизм «Островного»

Проект по возрождению рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан с момента создания ТОСЭР «Курилы» вступил в новую фазу. Что происходит сейчас с «Островным» и что комбинату ожидать в ближайшем будущем?

«Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить», – похоже, что именно такого принципа придерживались прежние руководители «Островного». Из комбината «выдоили», что могли. В апреле 2016 г. бывшие работники комбината (в свое время с трудом выбравшиеся из кабальных условий на Шикотане) воспользовались прямой линией с президентом России Владимиром Путиным и поведали главе государства об отчаянном положении «Островного».

Реакция не заставила себя ждать. За несколько месяцев был решен вопрос с прежним собственником предприятия, и на комбинат пришел новый инвестор («Курильский универсальный комплекс»), а соинвестором и оператором проекта выступила компания «Интеррыбфлот». Началась «операция по спасению» предприятия.

Минувшей зимой численность работающих на комбинате уже превышала 200 человек (пополам – местные жители и приезжие), все вовремя получали зарплату (33–55 тыс. рублей). Комбинат работал без простоев, к концу года выпустив 5 млн банок консервов широкого ассортимента (натуральные, бланшированные с добавлением масла, в томате).

Однако новые владельцы намерены не просто кратно нарастить выпуск продукции, но еще и реорганизовать комбинат, фактически создав на его базе центр рыбопереработки на Южных Курилах и один из крупнейших комплексов этого профиля в России. С этой целью в проект планируется инвестировать в ближайшие годы 4-5 млрд рублей. В планах (которые уже в значительной мере реализованы) – строительство двух морозильных, рыбомучного и нового консервного завода.

В настоящее время комбинат работает на сайре, скумбрии, треске, камбале, наваге, кукумарии, рассчитывая в дальнейшем также использовать растущие год от года подходы к Южным Курилам дальневосточной сардины (иваси).

Повышенный интерес к комбинату объясняется и его социальным значением, как градообразующего предприятия для острова Шикотан. В августе глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития «Курилы», где «Островной» выступил якорным инвестором. Сейчас ведется подготовка плана перспективного развития новой ТОР. Помимо прочего, она должна послужить локомотивом для решения застарелых проблем.

Однако последние новости о возможном исключении крабов из общей системы распределения квот на 15 лет вызывают немалую озабоченность руководства «Островного».

«Комбинат в мае отдал огромные деньги за крабовые квоты, а сейчас может получиться, что мы все это потеряем, – отметил Михаил Зайцев. – Конечно, это станет огромным ударом по нашему предприятию. Кроме того, это решение может серьезно подорвать финансовое положение компаний-инвесторов «Островного» (имеющих значительные доли квот) и тем самым ставит под угрозу реализацию проекта. Что, в конечном итоге, вместо оздоровления ударит по всей социально-экономической ситуации на Шикотане».

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  • В июле «Островной» посетил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Вместе с гендиректором предприятия Михаилом ЗАЙЦЕВЫМ он осмотрел комбинат
  • Консервная линия на «Островном»
  • Генеральный директор рыбоперерабатывающего комплекса «Островной» Михаил ЗАЙЦЕВ
  • С момента создания ТОСЭР «Курилы» проект по возрождению «Островного» вступил в новую фазу
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