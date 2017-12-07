07 декабря 2017 года

Сахалинская ассоциация высказалась за снижение барьеров

Предложения по изменению правил рыболовства для судов, доставляющих уловы в свежем и охлажденном виде, своевременны и отвечают практике промысла, считают в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Напомним, что с инициативой об особых условиях для судов, доставляющих улов в живом, свежем или охлажденном виде, выступил Камчатский край. Для них предложили предусмотреть возможность вести учет добытого и вносить данные в промысловый журнал по факту выгрузки на берегу.

Дальневосточный научно-промысловый совет по итогам ноябрьского заседания заявил о необходимости продолжить проработку вопроса. Предложенные изменения рассматривались на совещании, которое проводил с регионами 5 декабря заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Инициатива по снятию административных барьеров для судов, доставляющих уловы в свежем и охлажденном виде, своевременная и отвечает новой практике организации промысла, считает в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Об этом объединение заявило в письме к заместителю руководителя Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

В ассоциации отметили, что сейчас закупаются суда с RSW-танками: для их работы как раз и важно предусмотреть возможность учета улова по факту выгрузки.

Объединение напомнило об успешном опыте, который получен по организации рыболовства в 6-мильной прибрежной зоне Сахалина и Курил. На ДВНПС рыбацкая общественность одобрила сахалинскую инициативу и приняла решение добиваться снижения административных барьеров для всех предприятий, доставляющих уловы в свежем и охлажденном виде на береговые перерабатывающие мощности, вне зависимости от района промысла, обратили внимание в ассоциации.

С предложением перенести учет уловов в места их доставки рыбацкое объединение Сахалина выступало и на большой конференции, проходившей в островном регионе по инициативе ВАРПЭ. По итогам Росрыболовству было предложено внести изменения в бассейновые правила рыболовства.

Fishnews